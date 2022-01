Das sind Heidi Klums 31 Kandidatinnen für «Germany's Next Topmodel» 2022

Heidi Klum sucht ab Anfang Februar auf Pro7 wieder «Germany's Next Topmodel». Der Start der 17. Staffel ist auf den 3. Februar angesetzt. Klum legt in diesem Jahr besonders viel Wert auf Diversity. Dies spiegelt auch das Feld der Kandidatinnen wider. Die Altersspanne bewegt sich zwischen 18 und 68 Jahren. Hier sind alle 31 Kandidatinnen dieses Jahres:

Lena

Alter: 21 Jahre

21 Jahre Beruf: Studentin

Lena studiert Betriebswirtschaft und geht gerne feiern. Sie schaut «Germany's Next Topmodel», seit sie ein Kind ist und hat schon immer davon geträumt, bei der Sendung mitzumachen.

Fun Fact: An der Fotowand in ihrem Zimmer hängen nur Fotos von ihren Freunden und ihrer Familie.

Kashmira

Alter: 20 Jahre

20 Jahre Beruf: Studentin

Kashmira kommt aus Sri Lanka und will mit ihrer Körpergrösse von 1,55 Metern beweisen, dass auch kleinere Frauen Models sein können. Bei «Germany's Next Top Model» will sie nicht nur die süsse Kleine sein, sondern auch ihre sexy Seite zeigen.

Fun Fact: Die 20-Jährige kommt zwar aus Sri Lanka, hat aber deutsches Essen lieber.

Juliana

Alter: 24 Jahre

24 Jahre Beruf: Medizinische Fachangestellte

Juliana arbeitet seit sechs Jahren als medizinische Fachangestellte. Nun will nicht nur Topmodel werden, sondern durch die Teilnahme auch ihre Persönlichkeit stärken.

Fun Fact: Die Halbbrasilianerin sagt, dass es für sie schwierig werden, Dinge auswendig zu lernen. Ausser beim Tanzen, dort liegt ihr der Rhythmus einfach im Blut.

Julia

Alter: 21 Jahre

21 Jahre Beruf: Kosmetikerin

Julia arbeitet als Kosmetikerin in einem Wellnesshotel. In der Freizeit steht sowohl gerne im Mittelpunkt, ist gleichzeitig aber auch ein Couchpotato, der sich immer wieder die «Golden Girls», «Gilmore Girls» und «Friends» ansehen könnte.

Fun Fact: Stolz ist die 21-Jährige auf ein Selfie mit Michelle Hunziker.

Lenara

Alter: 24 Jahre

24 Jahre Beruf: Verkäuferin

Lenara ist sehr selbstsicher. «Für mich bin ich einfach der schönste Mensch der Welt», sagt die 24-Jährige. Die Verkäuferin liebt Tattoos, ist aber froh, dass sie erst welche hat, seit sie 18 ist, sonst wären sie «ziemlich hässlich» geworden.

Fun Fact: Hat sich vor sechs Jahren beigebracht, sich selbst zu tätowieren. Andere hat sie bisher noch nicht tätowiert, da die 24-jährige Angst hat, danach verklagt zu werden.

Lisa-Marie

Alter: 22 Jahre

22 Jahre Beruf: Studentin

Lisa-Marie backt gerne Torten. Ansonsten treibt die Studentin gerne Sport oder geht selbst in Cafés, um die dortigen Köstlichkeiten auszuprobieren.

Fun Fact: Sie freut sich besonders auf das Umstyling.

Anita

Alter: 20 Jahre

20 Jahre Beruf: Hotelfachfrau

Anita lebt auf einem Bauernhof. Sie verbringt dort viel Zeit mit ihren Eltern, ihren Geschwistern und den vielen Tieren. Intrigen und Lügen verabscheut sie.

Fun Fact: Mit ihrer Teilnahme in der Sendung will sie aus ihrem Dorfleben ausbrechen.

Laura W.

Alter: 19 Jahre

19 Jahre Beruf: Zahnmedizinische Fachangestellte

Laura steht auf Tattoos und Piercings. Ansonsten reist sie leidenschaftlich gerne um die Welt und lernt gerne neue Menschen und Kulturen kennen.

Fun Fact: Sie sagt von sich selbst, dass sie ab und zu auch mal ausrastet.

Inka

Alter: 19 Jahre

19 Jahre Beruf: Kindergärtnerin

Inka liebt Kinder, deshalb arbeitet sie im Kindergarten. Weil sie eben auch Sport liebt, will sie sich nun als Model versuchen und hofft, einmal für Nike modeln zu können.

Fun Fact: Sie kann sehr gut über sich selbst lachen.

Kristina

Alter: 20 Jahre

20 Jahre Beruf: in Ausbildung

Kristina befindet sich in Ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten. Es ist bereits seit ihrer Kindheit ihr Traum, einmal bei «Germany's Next Topmodel» mitzumachen.

Fun Fact: Sie hofft, dass sie während der Sendung auf TikTok einige Fans dazugewinnen kann.

Luca

Alter: 19 Jahre

19 Jahre Beruf: in Ausbildung

Luca ist sehr spirituell und glaubt, dass Kristalle ihr Kraft geben. Auch ihr Selbstbewusstsein soll sie von den seltenen Steinen haben.

Fun Fact: Sie brauchte bereits im Kindergarten stundenlang, um ihr Outfit auszusuchen.

Amaya

Alter: 18 Jahre

18 Jahre Beruf: in Ausbildung

Amaya macht sie eine Ausbildung zur Kauffrau. Sie will einmal das Cover der Vogue zieren. Ausserdem hasst sie Ungerechtigkeit und setzt sich immer für Schwächere ein.

Fun Fact: Sie spielt seit sechs Jahren Handball in der Oberliga.

Lieselotte

Alter: 66 Jahre

66 Jahre Beruf: Musikerin und Lehrerin

Lieselotte hat bereits eine Karriere als Musikerin hinter sich. Nun möchte sie sich noch dem Modeln zuwenden. Sie erlitt vor einigen Jahren einen schweren Unfall und musste das Laufen wieder erlernen.

Fun Fact: Sie will von Heidi Klum einen sexy Walk erlernen.

Lou-Anne

Alter: 18 Jahre

18 Jahre Beruf: Stylistin

In ihrer Freizeit bäckt Lou-Anne gerne süsse Leckereien und zeichnet. Deshalb wollte sie auf eine Modeschule, wurde dann aber doch Stylistin.

Fun Fact: Sie nimmt gemeinsam mit ihrer Mutter (Martina) in der Sendung teil.

Annalotta

Alter: 20 Jahre

20 Jahre Beruf: Studentin

Annalotta besitzt zwei Pferde, Castello und Luke. Ausserdem steht sie auf Extremsport, Design, Architektur und Kunst. Sie möchte sich während der Sendung selbst treu bleiben.

Fun Fact: Sie ist nicht auf Instagram.

Jessica

Alter: 21 Jahre

Beruf: in Ausbildung

Jessica befindet sich im Moment gerade in Ausbildung zur Schauspielerin. In ihrer Freizeit geht sie gerne Schwimmen und möchte den Rapper Drake treffen.

Fun Fact: Sie sagt, sie sei immer glücklich.

Wiebke

Alter: 22 Jahre

22 Jahre Beruf: Basketballerin

Wiebke konnte in den USA bereits einiges an Modelerfahrung sammeln. Zusätzlich spielt sie bei Alba Berlin in der Bundesliga Basketball.

Fun Fact: Sie ist 1,95 Meter gross.

Barbara

Alter: 68 Jahre

68 Jahre Beruf: Coiffeurin

Barbara ist Friseurin und Fachkosmetikerin. Sie geht gerne Skifahren, Wandern und zählt auch spirituellen Tanz zu ihren Hobbys.

Fun Fact: Sie möchte mit ihrer Teilnahme zeigen, dass Alter nur eine Zahl ist.

Vivien

Alter: 21 Jahre

21 Jahre Beruf: in Ausbildung

Vivien ist Russin und macht zurzeit eine Ausbildung zur Kauffrau. Am liebsten mag sie Wareniki, die russischen Teigtaschen.

Fun Fact: Als sie ihren Freund kennengelernt hat, war er erst 16 und sie bereits 18 Jahre alt.

Martina

Alter: 50 Jahre

50 Jahre Beruf: Coach

Martina hat bereits in den 90er-Jahren als Model gearbeitet. Heute ist sie Trainerin und Videografin. Sie möchte nun noch die Welt bereisen.

Fun Fact: Sie tritt gemeinsam mit ihrer Tochter (Lou-Anne) in der Sendung an.

Emilie

Alter: 19 Jahre

19 Jahre Beruf: in Ausbildung

Emilie kommt aus der Schweiz und hofft, dass sie in der Sendung etwas aus sich rauskommen kann. Ihr Hobby ist Tanzen, aber nicht seriös, wie sie betont.

Fun Fact: Die Schweizerin spricht sechs Sprachen (Deutsch, Koreanisch, Italienisch, Englisch, Französisch und Schweizerdeutsch).

Noëlla

Alter: 24 Jahre

24 Jahre Beruf: Altenpflegerin

Noëlla macht viel Yoga und wurde im Kongo geboren. Sie hofft nun, dass ihre Reise nach Deutschland nicht umsonst war und will in der Sendung ihren Traum vom Modeln verwirklichen.

Fun Fact: Sie beschreibt sich selbst als Vorlaut.

Paulina

Alter: 32 Jahre

32 Jahre Beruf: Betreuerin

Paulina will beweisen, dass man seine Träume auch nach 30 noch erfüllen kann. Sie hat bereits einige Modelerfahrungen, arbeitet Vollzeit aber als Betreuerin für einen Gelähmten.

Fun Fact: Sie hat sich fest vorgenommen, in der Sendung nicht zu heulen.

Sophie

Alter: 18 Jahre

18 Jahre Beruf: Studentin

Sophie ist eine Tänzerin. Sie tanzt in der Verbandsliga Jazz und Modern. Sie sagt, mit dem Tanzen könne sie sich am besten ausdrücken.

Fun Fact: Von einer Skala von 1 bis 10 für Ehrgeiz würde sich Sophie als eine 11 betiteln.

Jasmin

Alter: 23 Jahre

23 Jahre Beruf: Studentin

Jasmin studiert Marketing und kocht sehr gerne. Sie braucht mindestens einmal die Woche afrikanisches Essen. Sich selbst beschreibt sie als offen und impulsiv.

Fun Fact: Ehrlichkeit und Loyalität ist für sie das wichtigste.

Viola

Alter: 21 Jahre

21 Jahre Beruf: Studentin

Viola studiert in Dublin Soziale Arbeit. Als Kind war ihr Traumjob Postbotin, jetzt will sie es doch mal mit Modeln versuchen.

Fun Fact: Sie ist nett und haltet sich trotzdem für die coolste.

Meline

Alter: 20 Jahre

20 Jahre Beruf: Fitnesstrainerin

Meline hat ihr Hobby quasi zum Beruf gemacht und sich gedacht, wenn ich schon den ganzen Tag im Fitnessstudio rumhänge, kann ich auch gleich da arbeiten.

Fun Fact: Obwohl sie Cheerleaderin ist, bezeichnet sie sich als sehr schüchtern.

Laura B.

Alter: 20 Jahre

20 Jahre Beruf: Studentin

Laura reitet gerne. Sie besitzt zwei Pferde mit dem Namen Amor und Contina. Zudem spielt sie Klavier, spielt Theater und macht Yoga.

Fun Fact: Sie reitet seit über 14 Jahren.

Vanessa

Alter: 20 Jahre

20 Jahre Beruf: in Ausbildung zur Industriekauffrau

Vanessa fotografiert gerne und treibt viel Sport. Sie will unbedingt einmal das Cover eines grossen Magazins krönen oder an einer Fashion Week mitlaufen.

Fun Fact: Sie ist wahnsinnig tollpatschig.

Pauline

Alter: 18 Jahre

18 Jahre Beruf: Schaustellerin

Als Schaustellerin ist Pauline viel mit ihrer Familie unterwegs. Sie liebt einen guten Adrenalinkick und sucht die Herausforderung.

Fun Fact: Sie würde sich auf alle Challenges freuen, auch wenn man sie kopfüber von einem Hochhaus hängt.

Kim

Alter: 20 Jahre

20 Jahre Beruf: in Ausbildung

Kim verfolgt mit der Teilnahme in der Sendung ihren Traum, einmal bei einer Victoria's-Secret-Show mitzulaufen. Ihre Hobbys sind Kraftsport und Malen.

Fun Fact: Sie geht jede Woche sechsmal ins Fitnessstudio.