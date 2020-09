Leben

TV

Klaas soll Joko in ProSieben-Show mit LKW überfahren – der rennt weg



bild: screenshot prosieben

Klaas soll Joko in ProSieben-Show mit LKW überfahren – der rennt weg



Alina Bähr / watson.de

Nachdem sie in der vergangenen Folge von «Joko und Klaas gegen ProSieben» in einem «traurigen Versuch, das Finale zu gewinnen, gegen ihren Chef verloren» hatten (Zitat Steven Gätjen), mussten die beiden Namensgeber in der neuen Folge am Dienstagabend direkt ihre Strafe absitzen. Denn ihr Haus- und Hofsender hatte die Show in «Not und Elend gegen ProSieben» umbenannt und zog das Rebranding konsequent durch, Logo und Einblendungen inklusive.



Umso dringender wollten Joko und Klaas die zweite Folge der neuen Staffel natürlich für sich entscheiden. Sollten sie den Sender schlagen, erwarteten sie 15 Minuten Live-Sendezeit zur freien Verfügung. Sollten sie verlieren, drohte (erneut) eine drakonische Strafe.

Spiel 1: Aushalten



Die Show startete vielversprechend mit DER Kult-Disziplin von Joko und Klaas, Pardon, Not und Elend. Und ProSieben hatte sich für «Aushalten» die schönsten Spielchen, untermalt von entwürdigender Musik, ausgedacht. So musste Winterscheidt an einer Klimmzugstange aus Schmirgelpapier baumeln, während Heufer-Umlauf ohne Hände eine Jogginghose anzog. Und in die Kältekammer ging's auch noch. Schönst! Die wohl schlimmste Aufgabe des Abends hatte aber Joko erwischt, der sich von einer eigens konstruierten Maschine die Unterhose hochziehen lassen musste. Doch die beiden schlugen sich tapfer, die erste Runde des Abends ging an die Entertainer.



Ich schaue am Dienstagabend zu wie Klaas Walnüsse knackt während Joko die Unterbuxe bis zum Hals hochgezogen wird - dazu lacht Steven Gätjen beide innerlich aus.



Besser waren Dienstage selten.#JKvsP7 #NotElendVsP7 pic.twitter.com/R65KYsn8fc — Benny Illinger (@IamIllgner) September 15, 2020

Zwischenstand: 1:0 für Joko und Klaas.



Spiel 2: Über Bande



Ein Match für alle, die in der Büro-Olympiade beim Papierknäuel-Weitwurf ganz vorne mit dabei sind: Über eine Bande mussten die beiden gegen Fussballer René Adler und Musiker Evil Jared Papier aus unterschiedlichen Distanzen in einen Papierkorb befördern. Anschliessend ging es weiter an die Theke, für Medienmenschen ja bekanntermassen das zweite Zuhause. Dort galt es, ein Bierglas so weit wie möglich über Bande gleiten zu lassen. Doch für den Theken-Tacheles hatten Joko und Klaas zu viel Schmackes, das Glas ging zu Bruch. Keine Punkte für das Duo!



Zwischenstand: 1:1 für beide.



Spiel 3: Der zweite Stunt-Schein



Show-Anhänger konnten sich nach «Aushalten» über ein weiteres Comeback freuen: El Giraffe und Diavolo Piccolo waren zurück! Zur Erinnerung: Unter diesen Kampfnamen hatten Joko und Klaas in der vergangenen Staffel ihren Stunt-Schein gemacht. Allerdings nur für den PKW und so sollte an diesem Abend auch der für den LKW bestanden werden. Zwei von drei Challenges mussten die beiden zum Bestehen meistern und wirklich jede davon fiel in die Kategorie «Kids, don't try this at home». Für die erste Aufgabe sollte sich Joko an einen Dinner-Tisch setzten, Klaas, der zuerst noch nicht einmal die Zündung für den Lastwagen fand, sollte mit gut 30 Kilometern pro Stunde auf seinen Buddy zufahren, dieser sich dann im letzten Moment flink und flach unter den LKW legen und sich überfahren lassen (im sicheren Zwischenraum zwischen den Rädern wohlgemerkt).



"Wie kann man das denn einstellen, dass der hier angeht?"



~ K.-H. Umlauf, Daredevil und leidenschaftlicher Risikogänger#JKvsP7 #NotElendvsP7 pic.twitter.com/51VWF5lJOe — Mirco (@mircoholz) September 15, 2020

Doch Joko sprang vom Tisch auf und rannte weg, kurz bevor Klaas mit dem Koloss direkt auf ihn zurollen konnte. Somit war dieser Punkt verschenkt. Klaas zeigte sich von Jokos Reaktion, dem in diesem Moment sein Leben wohl lieber als ein Pünktchen gewesen war, wenig angetan und erklärte mit Eisesblick: «Ich bin nicht sauer. Ich bin nur wahnsinnig enttäuscht.»

Ihr Revier ist die Autobahn. Ihr Tempo ist mörderisch... Einsatz rund um die Uhr für die Männer von @ProSieben #NotElendVSP7 pic.twitter.com/faPgSCsUj2 — DiamantenCop77 (FameCop) (@diamantencop77) September 15, 2020

Aber: Die übrigen Challenges (aus dem fahrenden LKW springen und eine Entchenfamilie vor dem Überfahren retten) meisterten die Trucker-Babes mit Bravour.

Zwischenstand: 2:1 für Joko und Klaas.

Spiel 4: Ich kam, sah nix und siegte



In einer Mischung aus «Blinde Kuh» und «Fahnenraub» mussten sich die beiden gegen ein Promi-Team beweisen. Dabei galt es, auf einer abgesteckten Spielfläche mit Augenbinde und Kopfhörern dem Gegner ein am Rücken befestigtes ProSieben-Fähnchen zu stehlen.



(ab)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter