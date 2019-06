Leben

Emotionen und Erektionen. In der «Bachelorette». Wo sonst?



Bild: 3plus/hässliche filter by watson

Emotionen und Erektionen. In der «Bachelorette». Wo sonst?

Folge 7 des epischsten Epos seit «Game of Thrones» ist da! Schauen, Leute! Streamen! Piratisieren! Weil? Drachen und andere Monster sind los.

Yo, you lovely people! Ich war zwei Wochen in den Ferien und daher üüüberhaupt nicht auf dem Laufenden, wie sich die Lage in Südafrika elektrisiert/ erotisiert /emotionalisiert oder allgemein auch nur ein bisschen entwickelt hat.

Wie gross war meine Überraschung, als ich gewahrte: Sie hat sich gar nicht entwickelt! Null! Jay hat Andrina nämlich noch immer nicht geküsst! Wow. Das muss man erst mal schaffen. Unter die letzten fünf zu kommen ohne zu knutschen.

Levin & Jay – Philosophen in Badehosen. Bild: 3plus/hässliche filter by watson

Wobei mir jetzt entglitten ist, ob Andrinas Lippen auch schon mal an Cedric aka «Bodensee» ihren Durst gestillt haben oder ob auch er ein Ungeküsster ist. Kann sich irgendwer von euch daran erinnern? Hallo, Schwarmintelligenz (haha, beinahe hätte ich Schawinski-Intelligenz geschrieben, was für ein Freudscher Verschreiber wäre das denn ...)?! Ah, Anna sagt grad, ja, haben sie, letztes Mal. Danke.

Okay, ihr seht, dieser Bodensee treibt mich um. Weil seiner hübschen Hülle jetzt etwas entstiegen ist, was einen leicht creepy Eindruck hinterlässt.

Bodensee sagt, er habe 0 Freunde und wolle genau 1 Bezugsperson. Mehr brauche er nicht. Also 1 Andrina. Was dieser Angst macht.

Achtung Zaubertrick! Eigentlich ist Cedric vom Bodensee grösser als Andrina ... Bild: 3plus/hässliche filter by watson

Freunde, sagt er, «rentieren» einfach nicht, der «Kosten-Nutzen»-Faktor würde da nicht stimmen. Ähm, wie will man mit dieser Einstellung Liebe machen? Und vielleicht sogar mal Kinder? Verrückt. Und dann ist da noch eine weitere komplexe Aussage von ihm, hier im Wortlaut:

«Wenn i mi jetzt quasi uf de höchschte Punkt vo dir bringe los, nur dass i mi denn selber vo dem Punkt abfalle, denn wird's halt schwirig, emotional bereit z'sii.»

... aber wenn man ihn auf ein kleines Pferd setzt, ist er kleiner! Crazy! Bild: 3plus/hässliche filter by watson

Ich habs mir drei Mal angehört, und denke, es heisst: «Wenn ich bei dir jetzt kurz vor dem Orgasmus bin, und dann meine Erektion in sich zusammen fällt, wird's schwierig mit den Gefühlen.» Was in der leistungsbetonten Umgebung des Sendeformats doch recht nachvollziehbar erschiene. Aber wahrscheinlich hat er das anders gemeint.

Er muss dann ja auch gehen. Obwohl Andrina Tiere liebt, und er zwei Hunde hat. Während Andrina aktuell nur ein paar Ex-Meersäuli hat. Also Meersäuli, die früher mal ihre waren. Jetzt sind sie tot. Bodensee sagt, sie sei halt «emotional nicht ganz reif». Aber das sagt er nicht im Zusammenhang mit den Meersäuli.

«Da musst du jetzt schon All In gehen» Video: watson/Angelina Graf

Den Jöh-Moment lieferte in Folge 7 ja Danilo. Jöh, war der herzig, als er sagte in seinem Bauch würden nicht nur Schmetterlinge, sondern «Drachene» rumschwirren, wenn er bei Andrina sei! Drachene! Wohl zu viel «Game of Thrones» geschaut? (Apropos: Unsere neue Praktikantin heisst Yara!!!! Wie Yara Greyjoy! Nein, halt, sie heisst Jara, aber wahrscheinlich ist das bloss falsch geschrieben.)

«Andrina im Bikini, was söll ich derzue sage. Wo sie sich uszoge het, mini Auge sind überall gsii, aber nid in ihri Auge.»

Hinten auf Danilo steht «ungeliebt» ... Bild: 3plus/hässliche filter by watson

Nur wenig später berühren sich ihre Tattoos aufs innigste. Und Danilo so:

«Min Körper het gschpunne i däm Momänt!»

... und vorne auf Danilo steht «dankbar». Wofür? Für «ungeliebt»? Bild: 3plus/hässliche filter by watson

Gut, dass mal einer nicht nach dem Kosten-Nutzen-Dings fragt. Andrina und Danilo, aber auch Andrina und Levin würden einander am liebsten aufessen, das ist klar. Während ein Krokodil gerne Andrina und Jay aufessen würde. Was es nicht darf. Jay muss auch gehen. Obwohl seine und Andrinas Augenbrauen perfekt zusammenpassen würden.

Das drachige Krokodil brachte echte Action und ein wenig Angst. Bild: 3plus/hässliche filter by watson

Levin sagt, was für ihn Romantik sei: Ein Chalet im Winter mit einer Glasfront und einem Kaminfeuer. Also was ziemlich Schickes. Er kenne sowas nur aus Filmen, sagt er auch. Wo gibt's sowas? Ich würde fast meinen, in Teil drei von «Fifty Shades» ... Tief, tief, tief in die heutige Sozialisation junger Leute lässt das wieder blicken!

Sieht völlig uninteressant aus, soll sich aber tiptop anfühlen: Levin & Andrina halt. Bild: 3plus/hässliche filter by watson

Und sonst? Nichts. Jay ist traurig und der Bodensee sauer, und Champagner-Kenny ahnt mit der ganzen Verletzlichkeit seiner grossen grünen Augen, dass er gegen Danilo und Levin keine Chance hat. Irgendein Gefühl befindet sich immer auf der «Achterbahn» oder verwandelt sich in Schmetterlinge und Drachene.

Gehabt euch wohl, ihr Superlieben, in Gedanken entfache ich für euch alle ein wärmendes Feuer in einem Luxuschalet. Oder werfe einen imaginären Grill an. Küsse, Baci & Bisous! Für alle!

