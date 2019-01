Leben

Tele Bärn: Moderator Wick regt sich über seinen Versprecher auf



«Huere F***!» – Schweizer Wetterfrosch nervt sich köstlich über seinen Versprecher 😂

Wettermoderator Peter Wick dürfte mit aller Wahrscheinlichkeit zu letzterer Gruppe gehören.

Vergangenen Sonntag will der Meteorologe auf das Naturspektakel aufmerksam machen, als er sich verhaspelt. «Morgen früh ist der grosse Blutmond … beziehungsweise Blutsmond, Mondfinsternis …», stammelt der Moderator auf «TeleBärn».

Peter Wick regt sich köstlich über sich selbst auf Video: undefined/Tele Bärn

Wick nervt sich in der Folge derart über sich selber, dass er vor laufender Kamera zu fluchen beginnt. «Huere Fuck. Ich habe bis jetzt so einen scheiss Moderationstag gehabt. So einen Scheisstag, so einen fucking Tag, ehrlich.»

Im Hintergrund hört man die Crew hämisch grinsen. Doch irgendetwas geht dann komplett schief. Denn wie Wick gegenüber Nau erklärt, dreht das Team die Moderation nochmals neu.

Doch anstatt die saubere Variante wird letzten Endes die Fluch-Version ausgestrahlt. Peinlich sei ihm der Wutausbruch jedoch nicht, sagt Wick weiter.

Und wir finden: Hat es auch nicht zu sein. Fehler können auch dem besten Wetterfrosch passieren. (cma)

Das war übrigens der Blutmond:

