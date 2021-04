Leben

Bachelorette Schweiz 2021: Das ist Dina Rossi und ihre Kandidaten



Wir stellen vor: Die neue Schweizer Bachelorette und ihre Kandidaten!

Nun also doch! Es wird auch im Jahr 2021 eine Schweizer Bachelorette geben. Sie heisst Dina Rossi, ist alleinerziehende Mutter und ehemalige Miss-Bern-Finalistin. Auf der griechischen Insel Kreta versuchen nun mehrere Kandidaten, das Herz der Bernerin zu erobern. Die erste Folge wird am 26. April auf dem TV-Sender 3+ ausgestrahlt.

Das ist Dina Rossi

Dina ist 29 Jahre alt, 1,67 Meter gross und bezeichnet sich selbst als «humorvoll, selbstbewusst, bodenständig und kreativ». Suchen tut sie einen «charakterstarken, abenteuerlustigen und ehrlichen Mann zum Pferdestehlen.»

Schaust du dir Bachelorette an? Klar, Montagabend ist wieder reserviert! Da steche ich mir lieber einen rostigen Nagel ins Auge.

Wenn nicht gerade im Privatfernsehen ein Dutzend Männer um ihre Gunst werben, arbeitet Dina als Model und Jungpferde-Ausbildnerin. Sie reitet seit sie fünf Jahre alt ist und besitzt auch eine eigene Stute – Lulu. Zusätzlich besitzt sie noch zwei Hunde. Dabei darf natürlich nicht fehlen: ein eigener Instagram-Kanal mit über 16'000 Followern.

Am 26. April geht es los

Wer wird der «weltoffene, lockere Mann, der weiss, was er will, aber auch ein Gentleman ist und ihren starken Charakter akzeptiert, wie er ist?» Am Montag, 26. April um 20:15 Uhr startet das Rennen um das Herz der blonden Bernerin in der siebten Staffel von Bachelorette auf 3+. Hier noch einige Eindrücke:

Und das sind die diesjährigen «Bachelorette»-Kandidaten:

Alain (34)

Der 1.83 Meter grosse Zürcher feiert und lebt ganz nach dem Motto «freies Leben». Der 34-jährige Alain ist Halb-Ungare und Halb-Grieche. Der sportliche Single hat eine Vorliebe für Frauen in Strümpfen und sucht eine authentische, fröhliche und natürliche Frau, mit der er später eine Familie gründen kann.

Andrin (19)

Mit nur 19 Jahren ist der Thuner Andrin der jüngste Teilnehmer der diesjährigen Staffel. Der 1.94 Meter grosse Detailhandelsfachmann ist selbstbewusst und abenteuerlustig, leidet aber an einer Schlangenphobie.

Seine Freizeit verbringt der selbsternannte «Bad Boy» mit Modeln, Feiern, Freunde treffen, Fussball spielen und Fitness. Andrin steht auf ältere Frauen mit langen Haaren.

Barna (23)

Der gebürtige Ungare Barna spielte bis vor drei Jahren in Liechtenstein Fussball und träumte von einer Karriere als Profi-Fussballer. Sein Traum platzte aber aufgrund eines Kreuzbandrisses.

Der 23-jährige St. Galler ist jedoch weiterhin sportlich aktiv: Seine Freizeit widmet er dem Fitnesstraining. Der Single-Mann beschreibt sich als hilfsbereit und romantisch. Ehrliche, sportliche und blonde Frauen ziehen Barna in ihren Bann.

Bastian (29)

Der 29-jährige Stv. Kundendienstleiter Bastian im Automobilbereich ist grosser BMW-Fan und träumt von einer eigenen Autogarage. Der 1.79 Meter grosse Single ist modebewusst und achtet darauf stets top gestylt aufzutreten.

Nebst der Mode gehören seine Freunde und diverse Weiterbildungen zu seinen liebsten Beschäftigungen. Der Berner bezeichnet sich als redegewandt, einen Kämpfer und gefühlskalt. Seine Traumfrau ist kommunikativ, kritikfähig und steht mit beiden Beinen im Leben.

Benjamin (37)

Benjamin besitzt bereits TV-Erfahrung. Der 1.87 Meter grosse Benjamin war bei «Match Factor», «First Dates» und «Temptation Island VIP» zusehen. Sein Ziel bei dieser Sendung: Eine Frau finden, mit der er bald eine Familie gründen kann.

Der 37-jährige Deutsche mag das Modeln, Reisen, Essen und ins Fitnessstudio zu gehen. Der Vorsorgespezialist und Unternehmer hat ein Herz für Tiere und setzt sich aktiv für den Tierschutz ein. Benjamin ist eine Kämpfernatur und stets positiv eingestellt. Er beschreibt seinen Typ Frau als sportlich, braunhaarig und gepflegt.

Boris (37)

Der 37-jährige Ernährungs- und Fitness-Coach Boris nimmt mit seinem Zwillingsbruder Yves am grossen 3+-Liebesabenteuer teil. Die Brüder sind die ältesten Teilnehmer der diesjährigen Staffel.

Der 1.79 Meter grosse Thurgauer ist fünf Minuten älter als sein Zwillingsbruder und unterscheidet sich in seiner nachdenklichen und kühlen Art von Yves. Der selbstständige Boris hat seine Leidenschaften, unter anderem den Kraftsport, das Bodybuilding und Kochen zu seinem Beruf gemacht. Boris träumt davon eine humorvolle, kurvige und abenteuerlustige Frau kennenzulernen.

Yves (37)

Und hier haben wir Boris Zwillingsbruder: Yves. Der selbstständige Ernährungs- und Fitness-Coach lebt, trainiert und arbeitet mit seinem Bruder zusammen. Der 37- jährige Thurgauer ist zwar verspielter und offener als Bruder, ist aber dennoch wie Boris zurückhaltend, wenn er Frauen anspricht.

Der 1.79 Meter grosse gelernte Diätkoch reist gerne, mag es zu kochen und teilt mit seinem Bruder die Leidenschaft für den Kraftsport und das Bodybuilding.

Burim (26)

Burim hatte in seinem zarten Alter bereits drei gescheitere Beziehungen hinter sich. Sich selbst bezeichnet er sich deswegen als beziehungsunfähig. Was für Voraussetzungen. Des Weiteren sieht er sich selbst als temperamentvoll, charmant und kommunikativ. Er hofft, sich bald in eine offene, blonde und charakterstarke Frau zu verlieben.

Cesare (33)

Aufgrund einer Verletzung musste der heute 33-jährige Winterthurer (ZH) vor zehn Jahren seine Karriere als Profi-Fussballer aufgeben. Das Bodybuilding wurde zur neuen Leidenschaft des Personal Trainers.

Seit vier Jahren nimmt Cesare an nationalen Wettkämpfen teil und ist seit dem vergangenen Jahr an internationalen Wettkämpfen anzutreffen. Der grosse Muskelprotz ist bodenständig und gefühlvoll. Seine Traumfrau muss nicht seine Leidenschaft für Sport teilen, sondern vor allem ehrlich und treu sein.

Cristian (22)

Cristian spricht nur selten Frauen ein. Dafür gibt es zwei Gründe: Er ist schüchtern und sehr wählerisch. Denn der 22-jährige Logistiker weiss genau, was er will. Was ihm an einer Frau wichtig ist, verrät er uns noch nicht.

In seiner Freizeit spielt der 1.78 Meter grosse Single Fussball und ist als Schiedsrichter tätig. Cristian mag es sich zu stylen und zählt Shopping und seine Freunde zu seinen Hobbys.

Cyrill E. (24)

Cyrill ist Küchenchef eines Restaurants. Nebenberuflich ist er bei seinen Freunden ein Clown, da er gerne sarkastisch und gut gelaunt ist. Seine Leidenschaft ist die elektronische Musik. Der 1.84 Meter grosse Single-Mann träumt von einer Karriere als DJ und Produzent.

Cyrills letzte Beziehung dauerte acht Jahre. Der Rosenanwärter möchte nun deshalb nur noch eine Beziehung mit der Frau fürs Leben eingehen.

Cyrill W. (26)

Dann gibt es da noch einen anderen Cyrill. Die Leidenschaft des 1.80 Meter grossen Sicherheitsdienstmitarbeiters ist die Mode. Cyrill W. arbeitet fleissig daran, sein eigenes Modelabel zu lancieren.

Der 26-jährige Zürcher ist ehrgeizig, extrovertiert und bezeichnet sich als Familienmensch. Cyrill W. wünscht sich später mit Adoptivkindern eine Familie zu gründen. Mit Boxen und Gamen verschafft er sich einen Ausgleich zum Alltag.

Felix (26)

Der Halb-Österreicher Felix (26) absolviert an der Universität Basel ein Masterstudium in Wirtschaft und Mathematik. Der sportliche und offene Basler organisiert in seiner Freizeit gerne Partys, lässt es im Après-Ski krachen und ist bei diversen Outdoor-Aktivitäten anzutreffen.

Seine Leidenschaft zum Outdoor-Sport lebt der 1.84 Meter grosse Student bei der Arbeit als Kletter-Instruktor oder Skilehrer aus. Der Familienmensch wünscht sich eine humorvolle und sportliche Frau.

Francesco (27)

Der im Tessin aufgewachsene Halb-Brasilianer Francesco lebt und studiert zurzeit an der Universität in Zürich Betriebswirtschaftslehre. Nebenbei arbeitet der 27-Jährige als Buchhalter und Fitnesstrainer.

Francesco ist liebevoll, gesprächig und manchmal albern. Nebst dem Sport zählen das Kochen und Fotografieren zu seinen liebsten Freizeitbeschäftigungen. Der Ex-Profi-Volleyballer spricht acht Sprachen und hat sich vor vier Jahren das Schweizerdeutsch selbst beigebracht.

Hans (23)

Hans führt eine eigene Tennisschule, wo er selbst auch als Tennislehrer tätig ist. Deshalb ist es ihm auch sehr wichtig, dass seine künftige Frau beim gemeinsamen sportlichen Aktivitäten mithalten kann. Mit ihr wünscht sich der Tenniscoach eine Familie zu gründen und sein eigenes Kind, wie die drei Generationen vor ihm, auf den Namen «Hans» zu taufen.

Joel (19)

Nebst dem Boxen lebt der 19-jährige Berner seine musische Seite beim Klavierspiel aus. Joel boxt erst seit fünf Jahren und ist bereits zweifacher Schweizermeister in der Juniorenklasse.

Aktuell trainiert der 1.86 Meter grosse Single im Kader der Schweizer Nationalmannschaft. Mit seiner Traumfrau, die braunhaarig und humorvoll sein soll, möchte Joel auch tiefgründige Gespräche führen können.

Markus (25)

Für Markus ist Fitness ein grosser Bestandteil seines Lebens. Das regelmässige Training hilft dem 1.81 Meter grossen Kandidaten diverse Dinge zu verarbeiten und sich vom Alltag zu befreien. Das Motorradfahren und seine Hündin sind die weiteren Leidenschaften des 25-jährigen St. Gallers.

Der Fachleiter Fleisch wünscht sich eine sportliche, ehrgeizige und tierliebe Frau an seiner Seite, die seine Hündin ebenso liebt wie er.

Pablo (22)

Seit Pablo vier Jahre alt ist, widmete sich der nun 22-jährige Thurgauer dem Motocross. Der Metallbauer ist sechsfacher Motocross-Schweizer-Meister. Nach mehreren Verletzungen sah sich Pablo gezwungen den Sport nur noch als Hobby auszuüben.

Nebst seiner Motocross-Leidenschaft beschäftigt er sich in seiner Freizeit mit Wandern, Fitness und Joggen. Der 1.83 Meter grosse Single bezeichnet sich als romantisch, kinderliebend, ehrlich und direkt.

Pharrel (30)

Kommt dir der 30-Jährige etwa bekannt vor? Er spielte bereits in Shows wie «Alarm für Cobra 11» oder «Köln 50667». Pharell bezeichnet sich als aufgestellt und witzig. Er ist ein totaler Familienmensch und liebt sein Leben.

Beim Bowlen und Angeln verschafft sich der Deutsche einen Ausgleich zum Alltag. Der 1.82 Meter grosse Single hofft bald mit einer ebenso familienorientierten Frau eine eigene Familie zu gründen.

Silvio (26)

Der Familienmensch Silvio ist hilfsbereit, loyal und kontaktfreudig. Sein Hobby ist das Fussballspielen. Das Leben des 26-jährigen Logistikers dreht sich um seine Familie: Regelmässige Familienferien und das Zusammenwohnen mit diversen Familienmitgliedern in einem Mehrfamilienhaus beweisen die enge Familienbeziehung.

Der Luzerner hofft auf eine blonde, südländische, liebevolle Frau zu stossen, die mit beiden Beinen im Leben steht.

Yannick (22)

Yannick liebt Fitness und geht fünfmal wöchentlich trainieren. Der wichtigste Treibstoff für seinen stählernen Körper ist Fleisch, das der 22-jährige Aargauer täglich zu sich nimmt.

Der Koch eines Altersheims ist ehrlich, humorvoll und lebt nach dem Motto «Enttäusche nie». Die Traumfrau des Fitness-Fans soll blond und blauäugig sein.

(leo/cst)

