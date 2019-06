Leben

Wer wird Millionär: Fernsehkoch Mälzer scheitert an dieser Kino-Frage



screenshot: rtl

Fernsehkoch Mälzer scheitert an dieser Kino-Frage – für 500'000 war sie eigentlich einfach

Die gestrige Sendung von «Wer wird Millionär» bot so viel allerfeinste Unterhaltung, da müssen wir nachlegen. Bereits heute Morgen haben wir deine Hirnzellen mit einer Tier-Frage strapaziert, welche die Schauspielerin Sophia Thomalla nicht beantworten konnte.

Doch auch die anderen Kandidaten boten eine exzellente Show. Ex-Beachvolleyballspieler und Olympiasieger Julius Brink etwa, der dermassen ins Schwitzen kam, dass er sich Kleenex-Tücher reichen lassen musste.

gif: rtl

Bevor wir uns also Fernsehkoch Tim Mälzer widmen, spielen wir uns schnell durch die Fragen des Volleyballers. Denn die waren grossartig. Etwa Frage Nummer 5 (okay, vielleicht ist sie auch unterirdisch schlecht, kommt auf deinen Humor an). Oder die letzte, an die er sich nicht mehr herantraute und lieber die 64'000 Euro nahm.

Quiz 1. Wie auch Einwohner entlegener Ortschaften wissen dürften, lautet der erste Buchstabe von ...? Göh «T» Cerwant «S» Aljenn «D» Kaff «K» 2. Weil der Bäckereiverkäufer ihn erst nicht verstanden hatte, wurde er vom Kunden angeherrscht: «Ich will ein Brötchen mit ...»? So, Lingen! Wupper, Tal! Mett, Mann! Rem, Scheid! 3. Womit geben Autofahrer akustische Signale? Möpse Busen Melonen Hupen 4. Weil das Hirtenmädchen heute keine Lust auf Arbeit hat, freut sich das Schaf: «...»? Wie auch immer! Das schert mich nicht! Scheiss der Hund drauf! Total egal! 5. Wie könnte ein in Deutschland lebender Iberer ein Loblied auf die Verkehrmittel singen? Viva I-Thalia! Vive la Fronz! Es lebe die Shwaiz! Viva S-Bahn, ja! 6. Wie Schnorchler und Taucher wissen, hilft Spucke gegen ...? beschlagene Taucherbrillen gerissene Flossen verstopfte Schnorchel zu enge Badehosen 7. Wie viele Monate im Kalenderjahr beginnen immer gleich am 1. mit einem bundesweiten Feiertag? einer zwei drei vier 8. Was gilt schon mal als K.o.-Kriterium für einen Fernsehauftritt, wenn der sogenannte Moiré-Effekt vermieden werden soll? zu kleinkariert zu borniert zu beschränkt zu engstirnig 9. Wer die Duden-Schreibweisen nicht beherrscht, hat in manchen Situationen ein kleines ...? Handycap Handicap Handiecap Handycab 10. Wenn 1 l Wasser in einem Eimer gefriert, befindet sich danach wie viel Eis im Eimer? rund 0,7 l genau 1 l ca. 1,1 l über 2 l 11. Mit einer Strafe von mehreren Hundert Euro wegen einer Ordnungswidrigkeit muss man rechnen, wenn man zu Hause was tut? Garage mit Möbeln zustellen Keller fliesen Küche grün streichen Schuhe vor die Türe stellen

Bis hierhin zockte sich Brink durch und brauchte zwei Joker. Dann kam eine Sportfrage.

Eigentlich ein Lockeres für einen Olympiasieger würde man meinen. Doch Brink brauchte den 50:50-Joker. Das sah dann so aus:

Richtig ist natürlich:

Zu guter Letzt musste sich Brink mit dieser Frage rumplagen. Hättest du die Antwort gewusst?

Richtig ist:

Doch nun zu unserem Fernsehkoch, der sich bis zur halben Million Euro hochspielte und dann an einer Kino-Frage hängen blieb. Genau, ihm hier, Tim Mälzer:

screenshot: rtl

So, spielen wir uns mal bis dahin durch. Der Fragekatalog hat es auch dieses Mal in sich.

Quiz 1. Beim Kauf wurde dem Tierfreund versprochen, der Hund sei stubenrein, so dass er auf keinen Fall in den ...? Satel liten Raum schiffe Ra keten Space shuttles 2. Wer aus Versehen eruptiertes Magma in der Pfanne erhitzt, stellt hoffentlich bald fest: «Moment mal – das, was ich da ...?» bu, da' Pest lis, sa' Bon ko, pen' Hagen brat, is' Lava 3. Als ein furchterregender Typ nach meinen Kontodaten fragte, gab ich die ...? ALEKSANDER dem Grossen NADAN dem Weisen IBAN dem Schrecklichen GANDALW dem Grauen 4. A, B, C oder D steht bei einem BH sozusagen für die Grösse der ...? Schulterblättchen Schlüsselbeinchen Zwerchfellchen Brustkörbchen 5. Was ist nicht richtig geschrieben? Hinterleib Brotleib Unterleib Mutterleib 6. Welcher Klub sorgte kürzlich mit dem neuen Design der schwarz-weissen Heimtrikots für einen Aufschrei unter den Fans? FC Barcelona Manchester United Juventus Turin Paris Saint-Germain 7. Wobei wird für die korrekte Anwendung in der Regel ein Abstand von 15 cm empfohlen? Deospray Rotlichtlampe Ventilator Rektalzäpfchen 8. Keine Zahl zwischen 0 und 99 hat, wenn man sie gemäss Duden als Wort ausschreibt, genau ...? zwei Silben drei Silben vier Silben fünf Silben 9. Zu Beginn welchen Songs stellen sich der Interpret bzw. die Interpreten erst einmal namentlich vor? I Will Survive Purple Rain It's Raining Men California Dreamin' 10. Die Lebensleistung einer Biene bei der Honigproduktion beträgt in etwa ein bis zwei ...? Teelöffel Tassen Liter Eimer 11. Forschern zufolge waren vor etwa 10'000 Jahren alle Menschen ...? Vegetarier über 1,80 Meter gross braunäugig vollkommen unbehaart 12. Laut einer Umfrage von 2018 hat der Deutsche im Schnitt 3,7 ...? Handyverträge Jeans im Schrank enge Freunde Autos im Leben gekauft

So, war ziemlich schwierig, nicht?

Und nun wird's gleich nochmals richtig knifflig. Hier, die angekündigte Kino-Frage:

Mälzer überlegte lange und entschied sich trotz des Telefonjokers, das Ganze sein zu lassen und sich mit den 125'000 Euro zu begnügen.

Richtig gewesen wäre (Mälzer hätte natürlich richtig getippt):

Na, wieder was gelernt heute! Schön, nicht? Und falls du jetzt einen «Wer-wird-Millionär»-Overload hast, keine Angst. Jauch geht jetzt in die wohlverdiente Sommerpause. Eine Weile hast du jetzt deine Ruhe. (cma)

