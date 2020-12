Leben

TV

«Bachelor»? Wir haben das einzig Sinnvolle getan: Ein Bullshit-Bingo



Video: watson/leb

«Bachelor»? Wir haben das einzig Sinnvolle getan: Ein Bullshit-Bingo vor der Kamera 🍸

Was könnte man tun, wenn man dazu gezwungen wird, sich die neue «Bachelor»-Folge anzuschauen?

Man KÖNNTE sich ein Bullshit-Bingo, eine Flasche Prosecco und ein paar Shot-Becher vorlegen lassen und den Dingen ihren Lauf lassen.

Wusstet ihr eigentlich, wie oft das Wort «Ladyyyys» in so einer Folge fällt? Die leeren Shotgläser lassen vermuten, dass es so einige sind ...

Hier übrigens das Bingo. Für den Fall, dass du es nächste Woche gerne selbst ausprobieren willst.

bild: watson mit material von 3+

(sim)

Die bis anhin brisanteste Folge dieses Jahres: Das sind die Highlights der «Bachelor»-Folge 3

Video: watson/nico franzoni

Schweizer Bachelor 2020: Highlights der ersten Folge Video: watson/nico franzoni

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter