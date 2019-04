Leben

TV

Trevor Noah – US-Komiker scherzt über seine Deutsch-Kenntnisse



US-Komiker Noah spricht über seine (Schweizer-)Deutsch-Erfahrungen – und es ist grossartig

«The Daily Show» mit Trevor Noah ist eine der beliebtesten Fernsehsendungen der USA. Der 35-Jährige weiss sein Publikum Mal für Mal mit witzigen und bissigen Beiträgen zu unterhalten. Der Moderator ist ungemein populär. Alleine auf Twitter erreicht er fast zehn Millionen Menschen.

Was viele seiner amerikanischen Fans wahrscheinlich bis vor kurzem nicht wussten: Trevor Noah hat schweizerische Wurzeln. Sein Vater Robert Noah ist Schweizer, seine Mutter ist Südafrikanerin. In einem am Montag erschienen Clip gab der Moderator nun einen kleinen Einblick in sein Privatleben.

In den Drehpausen beantwortet Noah jeweils Fragen aus dem Publikum, auf Social Media werden diese in der Rubrik «Between the Scenes» veröffentlicht. Kürzlich wurde er wohl gefragt, wie es um seine Deutschkenntnisse stehe.

Noah antwortete: «Mein Vater ist Deutschschweizer. Also sagte ich mir: ‹Ich will seine Sprache lernen, weil ich sie nie gelernt habe, als ich aufgewachsen bin›. Jemand wollte wissen, ‹warum lernst du kein Schweizerdeutsch?›. Als ich dann das Schweizerdeutsch gehört habe, sagte ich: ‹Nein. Ich lerne besser Deutsch.›»

Umfrage Hät da öpper gad s Schwiizerdüütsch beleidigt? Gaaht's no!

Rächt hät er.

Bernie Sanders.

Abstimmen 2 Gaaht's no! 0%

Rächt hät er. 0%

Bernie Sanders. 0%

Also entschied sich Noah dazu, Deutsch zu lernen. Er wollte seinen Vater mit seinen Sprachkenntnissen beeindrucken. Doch das war nicht von Erfolg gekrönt. Denn wenn er Deutsch spreche, dann klinge es ähnlich «wie bei Hitler», so Noah.

Etwa, wenn er etwas zu Essen bestelle: «Ich will ein kleinen Brötchen haben! Bitte schön!! Mit de Schinken!!!»

Aber schau es dir doch am besten selber an, der Clip dauert keine zwei Minuten und er ist grossartig:

Und hier extra für dich, Trevor: 50 Beweise, dass es fast unmöglich ist, Deutsch zu lernen

(cma)

Abonniere unseren Newsletter