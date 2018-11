Leben

Zaubertrick: Eric Chien gewinnt Magie-WM mit Kartentrick



Hier kommt der beste Kartentrick der letzten 3 Jahre

Kartentricks sind eigentlich nicht sonderlich spektakulär – Eric Chien sieht das anders. Der US-Amerikaner gewann in diesem Jahr die Magie-Weltmeisterschaften, und zwar nicht mit verschwindenden Löwen oder zersägten Jungfrauen ...

Chien in Aktion:

In seiner sechsminütigen Routine zeigt Chien direkt eine ganze Reihe von Kartentricks. Das Video wurde für die Weltmeisterschaften des Internationalen Verbands Magischer Gesellschaften (FISM) aufgezeichnet, die nur alle drei Jahre stattfinden.

In verschiedenen Kategorien nehmen dort zahlreiche Magier an der WM teil – das «Close-up»-Event, also das Vorführen von Illusionen aus nächster Nähe, gehörte zu den Paradedisziplinen der Magie-WM in Busan (Südkorea).

Chiens Illusionen sind bewusst simpel gehalten: Mit einem Band trennt er den vor ihm stehenden Tisch in zwei Hälften ab und beginnt dann in kaum zu fassender Geschwindigkeit mit seinen Kartentricks.

Nimm dir sechs Minuten Zeit, und lass dich verzaubern: Video: YouTube/Eric Chien

Weniger magisch, sondern eher erstaunlich: Die News von Chiens magischer Grossleistung begeistern erst jetzt das Netz, weil es dem US-Amerikaner in der vergangenen Woche gelang, das Video seiner Performance online zu veröffentlichen. Tatsächlich fand die Magie-WM bereits Mitte Juli in Südkorea statt – vermutlich musste Chien sein Magie-Video in seinem Zauberer-Hut erst noch suchen. (pb)

