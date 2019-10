«Bachelor» Patric macht den Swayze – ein bisschen Dancing und ganz viel Dirty

Der Aufstieg und Niedergang des «Islamischen Staats» in 21 Bildern

Wie aus dem Nichts kam im Januar 2014 eine neue islamistische Terrorgruppe im Irak und Syrien an die Macht. Eine Chronologie in 21 Bildern.

Der Anführer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS), Abu Bakr al-Bagdadi, ist nach US-Angaben bei einem nächtlichen US-Angriff in Nordwest-Syrien getötet worden. Al-Bagdadi war zwar so gut wie nie in der Öffentlichkeit zu sehen, war aber die Verkörperung eines «Kalifats», in dem Islamisten aus verschiedenen Ländern mit ihren Gräueltaten Propaganda machten:

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat im Irak und Syrien (ISIS) übernimmt mit sunnitischen Stämmen die Kontrolle über die …