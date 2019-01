Leben

Twitter

Arte: Twitter-Account der Herzen



Und der Titel «Twitter-Account der Herzen» geht an ...

... Arte! Der TV-Sender für den gehobenen Geschmack, für den französischen Kunsterotikfilm und so hat im noch jungen 2019 eine süsse Charme-Offensive losgetreten. Ihr Ziel: Das «Dschungelcamp» und der «Bachelor», also alles, was sich das klassische Arte-Publikum gemeinhin verbietet oder noch heimlicher schaut als Pornos. Und natürlich: der Tierschutz! Aber seht selbst:

(sme)

Das watson-Bachelor-Viewing: DAS FINALE Video: watson/Emily Engkent, Angelina Graf, Yannik Tschan, Daniela Iacono

Abonniere unseren Newsletter