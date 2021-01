Leben

Das sind unsere liebsten Serien-Sidekicks – und deine?

Derzeit verbringst du bestimmt auch (zu) viel Zeit auf der Couch und schaust Serien. Das Tolle an Serien im Vergleich zu Filmen ist ja, dass die Charaktere genügend Zeit haben, um sich zu entwickeln. Oftmals sind dann aber nicht die Hauptfiguren unsere Lieblinge, sondern kleinere Rollen, die immer wieder auftauchen.

Deshalb die offensichtliche Frage:

Welches ist dein Lieblings-Serien-Sidekick?

Wir suchen explizit nicht nach den Hauptfiguren, sondern nach Nebenrollen. Also Berta statt Charlie bei «Two and a Half Men» oder Ralph Wiggum statt Homer bei den «Simpsons».

Auf der watson-Redaktion ist schon einiges zusammen gekommen, aber dennoch wollen wir unbedingt wissen: Wer ist dein Liebling?

Felix Holder

Randy Marsh aus «Southpark»

«Der Typ ist einfach der Lustigste und das bei der Konkurrenz.»

Helene Obrist

Rosa Diaz aus «Brooklyn 99»

«Sie ist der heimliche Star der Serie, löst viele Fälle, muss ihre Gspändli nur schief angucken und die kriegen schon Angst. Und sie ist der festen Überzeugung, dass jede Frau eine Axt besitzen sollte. I mean 😍»

Leo Helfenberger

Alfie Solomons aus «Peaky Blinders»

«Der beste Schauspieler der Welt in der besten Serie, die es je gab? Ich glaube, jede weitere Begründung ist unnötig. Toll ist natürlich auch, dass Alfie einen richtig schön fiesen Akzent hat im Original!»

Corsin Manser

Alfie Solomons aus «Peaky Blinders»

«Peaky Blinders» ist ja sowieso schon das Beste, das je über Netflix zu sehen war. Mal abgesehen von «Too Hot to Handle» natürlich. Immer wenn du denkst, mehr Mafia-Gangster-Spannung geht nicht, taucht Alfie Solomons auf. Der Jude lässt sich ob dem ganzen Rauch und Blutvergiessen nicht aus der Ruhe bringen und hat die grossartigste Stimme überhaupt. Alfie Solomon – you're the man.

Julia Neukomm

Theo Putnam aus «Chilling Adventures of Sabrina»

«Er kann Schlagzeug spielen und gleichzeitig dazu singen. Das ist schon ziemlich cool. Ausserdem ist er mit einem Kobold zusammen ... wow!»

Jodok Meier

Creed aus «The Office»

«Weil er einfach so wunderbar random ist. Weniges, was er sagt, ergibt wirklich Sinn und doch ergibt es jedes Mal gerade genug Sinn, dass es auf abstrakte Art urkomisch ist. Er ist auf eine beunruhigende Art liebenswert. Dies soll ihm ein anderer Sidekick (mit verhältnismässig so wenig Screentime) erst mal nachmachen!»

Pascal Scherrer

Dr. Zoidberg aus «Futurama»

«Ist er ein Sidekick? Ich weiss es nicht. Aber er ist definitiv der coolste Weltraumkrebs mit Doktortitel, den ich kenne. Man muss ihn einfach gern haben, obwohl er eigentlich ein ewiger Verlierer ist, der als Arzt nichts taugt – zumindest bei menschlicher Anatomie.»

Adrian Bürgler

Der Hausmeister aus «Scrubs»

«Der Hausmeister ist die perfekte Mischung aus absurd-komisch, leicht psychopathisch und trotzdem irgendwie ultrasympathisch und macht J.D. das Leben mit Streichen und anderen Gemeinheiten schwer. Eigentlich hätte der Hausmeister nur in der ersten Staffel vorkommen sollen, aber Neil Flynn spielte die Rolle so genial, dass er rasch zum Publikumsliebling wurde und die Show die Rolle die weiteren sieben Staffeln weiterzog.»

Peter Blunschi

Olenna Tyrell aus «Game of Thrones»

«Meine späte, dafür umso heftigere Begeisterung für GoT beruht auch auf der Tatsache, dass selbst die Nebenfiguren spannende Charaktere sind. Mein persönlicher Liebling ist die fiese Olenna Tyrell, dank der fabelhaften, letztes Jahr leider verstorbenen Darstellerin Diana Rigg. Sie hatte seit ihren Glanzzeiten in den 1960er Jahren als Emma Peel (‹Mit Schirm, Charme und Melone›) und einzige Frau, die James Bond vor den Traualtar brachte (‹Im Geheimdienst Ihrer Majestät›), fast nur noch Theater gespielt. Umso schöner war das Wiedersehen in GoT.»

«Game of Thrones» von Laien erklärt Video: watson/Emily Engkent

Sergio Minnig

Arthur Spooner aus «King of Queens»

«Mit seinen Wutausbrüchen kann man ihn nur lieben. Schon längst Kult: ‹ICH WILL PIZZA!!!› Arthur ist die Figur in «King of Queens», welche ihre eigene Sendung verdient hätte. Egal ob er sich in einem gemieteten Ferrari mit zwei Prostituierten amüsiert oder Doug durch die einfache Frage nach ‹Ketzup› zum Verzweifeln bringt – ist Arthur im Bild, wird es nie langweilig. RIP Jerry.»

Sandro Zappella

Luke Dunphy aus «Modern Family»

«Er ist nicht der Hellste, dafür umso liebenswerter und irgendwie ganz glücklich damit. Wir sollten alle viel mehr Luke Dunphy sein.»

Bonus: Reto Fehr (seit 1 Monat Milan-Fan)

Alte Dame aus Serie A

«Meine Lieblingsserie heisst A. Sidekick ist eine alte Dame, hab den Namen vergessen. Sie spielt nicht gut, aber irgendwie find ich sie einfach lustig.»

Und jetzt du!

Welches ist dein liebster Serien-Sidekick uns weshalb?

