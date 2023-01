«Mit meiner Zürischnurre war es anfangs eine echte Herausforderung, an der Kasse nach einem ‹Bebbi-Sagg› zu fragen. Aber mittlerweile kommt mir das Wort ganz geschmeidig über die Lippen. Der Bebbi-Sagg ist blau. Mir gefällt er. Was mir weniger gefällt, ist, dass es in Basel keine Container gibt, um den Bebbi-Sagg zu entsorgen. Denn in Basel stellt man den Bebbi-Sagg einfach zweimal die Woche vor die Haustür. Vielleicht liegt das daran, dass der Bebbi-Sagg ein solch wunderhübsches Schmuckstück ist und mit seiner Anwesenheit jeden Ort regelrecht erstrahlen lässt? Jetzt, wo auch der Züri-Sack aufgehübscht wurde, werden die Container in Zürich vielleicht auch abgeschafft, um mit den blauen Säcken die Trottoirs zu dekorieren! Möglich wär es ja.»

Yasmin Müller.