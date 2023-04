«Fast wichtiger als der Ort wäre es, endlos Zeit zu haben, sagen wir: Drei Monate. Dann sehe ich mich bei stets sonnigem Wetter und mit reichlich Rückenwind auf meinem Rennvelo durch die USA fahrend. Den Highway Nummer 1 am Pazifik entlang runter, dann durch karge Wüstenlandschaften wieder hinauf und durchs Monument Valley in die Rocky Mountains. Die Great Plains lasse ich aus, um in den Appalachen nochmals in die Pedalen zu treten, bevor die Tour z. B. in New Orleans mit gewaltigen Drinks abgeschlossen wird. Irgendwie müssen all die herausgeschwitzten Elektrolyte ja wieder in den Körper.»

Ralf Meile, Sport-Chef und Gümmeler