Tipps gegen Langeweile: Das kannst du tun, wenn du Zuhause bleiben musst



bild: shutterstock / watson

User-Power! Was tust du, damit dir die Decke nicht auf den Kopf fällt? 🧐

Damit wir auch in Zeiten von #staythefuckhome das Bestmögliche mit unserer (teilweise vielen) Zeit anstellen können, sammeln wir hier alle (alle!) Ideen, was man jetzt drinnen alles so machen kann.

Wir fangen an mit unserer Liste und ihr führt sie in der Kommentarspalte fort! Okay? Okay! Gerne auch mit Bildern, Videos, Gifs ergänzen.

Los geht's!

Spocht!

Es gibt zahlreiche Workouts, die online angeboten werden, die du ausprobieren kannst. Egal, ob Yoga oder 10-Minuten-Sessions, finde heraus, was dir Spass macht.

Und damit es auch wie im Fitness-Studio klingt: Video: YouTube/Workout Music Source

Ordnung machen

Jetzt ist doch die beste Zeit, um mal einen richtig ordentlichen Haushaltsputz zu starten. Jep, auch die Besteckschubladen kannst du jetzt in aller Ruhe ausräumen und putzen. Und den Boden endlich mal wieder nass aufnehmen.

Und digitale Ordnung machen

Wenn dann alles schön blitzeblank ist, kannst du direkt weitermachen und auch mal digital ein bisschen aufräumen. All diese zig Ordner, von denen du nicht mal mehr weisst, was du da überhaupt abgespeichert hast: Jetzt hast du genug Zeit, um alles durchzuschauen.

PS: Wenn du beim Meme-Ordner angelangt bist, vergiss nicht, die besten davon in die Kommentarspalte zu posten!

Und wie sieht's bei dir so aus? via reddit

Ein Instrument spielen

Weisst du noch, wo deine alte Gitarre rumliegt? Gut, hol sie.​ Jetzt kannst du deine eingerosteten Finger wieder entrosten. Und das Beste: Jetzt wird auch ganz bestimmt keiner deiner Nachbarn vorbeikommen, um dir zu sagen, wie schlecht du spielst.

Ein Instrument spielen lernen

Du spielst noch kein Instrument? Dann fang jetzt an. Bestell dir online eine Mundharmonika, such dir ein paar How-To-Videos im Internet und los geht's!​

Frische Luft schnappen

Auch wenn wir zuhause bleiben sollen: Ein bisschen an die frische Luft zu gehen, ist nicht verboten, ganz im Gegenteil: Baue unbedingt Spaziergänge ein. Am besten alleine. Oder wenn in Begleitung, dann von einer Person, die sowieso deinen Haushalt teilt.

Ein Tier mit Fell streicheln

Wenn du selbst keins hast (Tier, nicht Fell), kannst du vielleicht eins ausleihen zum Spazierengehen (und streicheln).

bild: watson

Ein Tier ohne Fell streicheln

bild: shutterstock

Gemüse und andere Pflänzli aussähen​

Mit Freunden/Verwandten telefonieren

Und schalte die Kamera dabei an! Wenn ihr euch beim Telefonieren seht, schafft das Nähe und du fühlst dich zack schon ein bisschen weniger abgeschottet.

Briefe/Postkarten schreiben

Und ja, auch Briefmarken kannst du online bestellen.



Kochen

Probiere neue (zeitintensive) Rezepte aus.



Zum Beispiel: Desserts! (falls du Mehl hast ... ) Video: YouTube/Tasty

Zeichnen

Zitat unserer begabten Julia: «Ich male beziehungsweise zeichne viel. Jetzt sehr passend: Corona-Zombies, die sich noch auf die Strassen trauen.»​

bild: watson

Zeichnen lernen

Falls du noch nicht so gut sein solltest wie Julia, ta-da, there's a youtube-tutorial for that:



Lesen, lesen, lesen

Steht nicht bei uns allen irgendwo ein Bücher-Stapel rum, den man «schon laaaange mal» lesen wollte? Worauf wartest du!

PS: Hast du Bücher-Tipps? Ab damit in die Kommentarspalte! Viele Buchhandlungen locken vor allem jetzt mit Rabatt-Angeboten online. Gilt oft auch für e-Books.

Hörbücher/Podcasts hören



Kleiderschrank ausmisten



Alle Brettspiele nochmal hervorkramen

Aber schaut, dass es keinen Streit gibt. Jetzt ist nicht der optimale Zeitpunkt für Streit. Lasst Monopoly also besser weg.



Puzzlen

Film- und Serienabend

Vor allem, wenn man sich das Angebot nicht von Netflix und Co. diktieren lassen muss, sondern ein individuelles Wunschprogramm zusammenstellen (und offline speichern) kann.

Zur Erinnerung erklärt uns unser Digital-Dani nochmal: «Die Schweiz ist eine Pirateninsel, äh, sie hat die vermutlich userfreundlichste Urheberrechts-Gesetzgebung weltweit. Wir dürfen ohne schlechtes Gewissen und vollkommen legal Filme und Serien herunterladen, auch aus illegalen Quellen. In diesem Sinne: Ein Hoch auf die Jäger und Sammler! Und nicht vergessen: Uploads sind tabu.»

Wir erklären dir, warum du jetzt wirklich zu Hause bleiben musst Video: watson/Emily Engkent

Und jetzt du! Was machst du so?

