Terence Hill, Pelé und Hermine – das waren unsere Vorbilder in der Kindheit

«Mein erstes grosses Vorbild war Pelé, weil Jayjay Okocha Oliver Kahn erst 1993 vorführte. In der Schule mussten wir zur Adventszeit mal unseren grössten Wunsch auf ein gemeinsames grosses Plakat schreiben. Alle wünschten sich Weltfrieden, Gesundheit und noch so Zeugs, das sich eigentlich kein normaler Viertklässler wünscht, aber in der Adventszeit auf leichtes Drängen des Lehrers halt auf so ein Plakat schreibt. Nur ich blieb ehrlich und schrieb in den grössten Lettern: Ich will Pelé einmal sehen.»

Reto Fehr