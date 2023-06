«Mein Tipp wäre folgender: Am schlimmsten finde ich all die Momente, in denen man wie nochmals neu aufhören muss zu rauchen. Die sind hart. Bei mir war einer dieser Momente die Badi nach dem Feierabend. Wie herrlich war es, nach der Arbeit in die Limmat zu springen und sich danach eine Zigi anzuzünden. Das nach dem Rauchstopp nicht mehr zu tun, war alles andere als leicht. In diesen Momenten hilft es, sich dann mit etwas anderem zu belohnen und sich bewusst zu machen, dass die Lust auf eine Zigarette in der Regel nach 5 Minuten vergeht. Das jedenfalls habe ich einmal irgendwo gelesen und war zu dieser Zeit mein Mantra.»

Anonym