Barbie und Co. Die Heldinnen und Helden unserer Kinderzimmer

«Wir hatten Star Wars Action Figures. Also, die Originale. Luke, Han Solo, Princess Leia, Chewbacca and Threepio. Dazu hatten wir Batman, Robin und Skeletor. Irgendwann merkten wir, dass wir nicht genug Frauenfiguren hatten, um richtige Geschichten auszuleben.



Wir konnten unmöglich damit den Bechdel-Test bestehen. Dann haben meine Eltern uns Jadzia Dax und Kira von Star Trek Deep Space Nine gekauft. Diese neuen Figuren waren ein paar Zentimeter grösser als die anderen. Recht witzige Päarli haben wir daraus gemacht.»