Welchen Film fandest du so furchtbar, dass du den TV abgestellt hast?

«‹Tusk› – den habe ich aber nicht im Kino, sondern mit Freunden im TV geschaut. Wir dachten zuerst, es sei eine Komödie, wegen des Hauptdarstellers [Justin Long]. Schlussendlich war es aber der schlechteste Horrorfilm ever, in dem ein Mensch in ein Walross umoperiert wurde. LMAO.»

Kilian Marti