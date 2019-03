User unser, diese Wörter haben wir früher falsch gesagt ... Und du so?

Via E-Mail teilen

User unser im Internet, geheiligt werden deine Kommentare ... So. Genug der Schmeichelei. Die watson-Community mag zwar leicht sektiererische Züge haben, aber sonst sind wir doch ziemlich frei denkende Menschen, die Dogmen eher doof finden. Und um dies zünftig zu zelebrieren, gibt es User Unser , ein neues Frage-Format, mit dem wir euch die lustigsten, absurdesten, bösesten und rührendsten Antworten entlocken wollen – damit wir alle einen schönen Tag haben. ... denn dein ist die Kommentarspalte und die Lustigkeit und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Also, passt auf, liebe User, jetzt wird's ein bisschen beschämend. Für uns ...

Egal, wie sehr man's mit dem Saufen übertreibt, kein Schwein hat am nächsten Tag einen «Krater» – selbst wenn sich der Kopf durchaus gehörig zertrümmert anfühlt. Gell, Anna Rothenfluh.

Ja, Viktoria Weber, das «L» in «Halbacht-Stellung» ist wirklich überflüssig.

Ein «Schafs-Ekel» ist sicher auch etwas ausnehmend Garstiges, aber wahrscheinlich doch nicht ganz so schlimm wie der Schafseckel. Merk dir das, Jodok Meier.

Nein, «mise en place» ist keine gehobene Ausdrucksweise für «fehl am Platz», es gibt wirklich keinen Grund, sich da mies zu fühlen, du anonymer, verwirrter Mensch mit verwandtschaftlichen Verbindungen zu Jodok Meier.

Niemand hat je eine «Nationalhymme» gesungen, Patrick Toggweiler.

Und keiner hat je «Torschusspanik» verspürt. Ausser aktuell vielleicht der SCB und jener verwirrte Verwandte von Jodok Meier.

Sehr geehrter Herr Daniel Huber, wir bedauern sehr, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Michelangelo niemals eine David-«Staute» erschaffen hat.

Der Valentinstag darf ungeniert auch mal auf einen Mittwoch fallen, selbst wenn man ihn «Wallendienstag» nennt – wie das dieser anonyme Mensch mit dubioser Verbindung zu Viktoria Weber tut.

Wer mit «Kardamon» würzt, ist doof, Christoph Bernet.

Wer denkt, dass das Ding in unseren alten Schulzimmern «Heliumprojektor» heisst, ist noch ein bisschen doofer – und arbeitet in unserem Korrektorat unter dem Namen Raphael B.

«Tampi» («tant pis»), grüsst da die in Französisch bewanderte Eva W. ebenfalls aus der watson-Korrektoratsstube.

Da kann man ja gleich die «Mumbutz» anziehen und auswandern – gell, Sandro Zappella.

Aber bevor wir das tun, müsst auch ihr uns verraten, was ihr früher so alles falsch gesagt habt. Ab damit in die Kommentare!