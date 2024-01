User Unser

Dry January? Eher GINuary! Oder was wären eure Vorschläge?

Veganuary ... Januhairy ... Wir bräuchten noch ein paar weitere Ideen.

Dry January, Veganuary ... Dermassen präsent sind diese Monats-Mottos, dass man sich zuweilen fast ein wenig schlecht fühlt, wenn man nicht mitmacht.

«Was? Du machst keinen Veganuary? Du Planet-Killer!»

«Wie bitte?? Du machst keinen Dry January? Du bejammernswerter Alkoholiker!»

Ach, das sind doch Alibi-Übungen erster Güte. Wenn dir am Veganismus tatsächlich was liegt, dann zieh es richtig durch, statt einen Monat lang zu posen und danach wieder in alte Gewohnheiten zurückzufallen! Und wie viele Leute kennt ihr, die Dry January machen, bloss um am 1. Februar ein Mega-Besäufnis zu starten? Hey, wie wär's, das ganze Jahr über – auch im Januar – einfach ein wenig auf den persönlichen Alkkonsum zu achten?

Und No Nut November habe ich sowieso nie begriffen. Weshalb zum Geier sollte irgendwer da mitmachen wollen?

Aber bleiben wir beim aktuellen Monat Januar! Längst gibt es weitere Mottos, an die sich ambitionierte Gesundlebende richten können oder sollen. Januhairy, etwa: Die Damenwelt soll sich die Körperhaare im Januar wachsen lassen. Hmm.

Bild: shutterstock

Was mich nun zum Gedanken bringt: Welche Mottos liessen sich auch mit Januar verbinden? Bei mir, etwa, wär's ...

Ginuary

Bild: condecdn.net

Einen Monat genussvoll und bewusst den Gin-Konsum hinauffahren (dadurch bedingt, weil ein Grossteil meiner Bekannten offenbar haargenau dieselbe Idee für ein Weihnachtsgeschenk hatten und ich nun mega viel Gin zu Hause habe).

Und dann habe ich noch auf der Redaktion etwas herumgefragt. Die Antworten kamen prompt und bereitwillig:

Jänu-ary

Patrick Toggweiler

Bild: ifc.com

«Ein Monat, in dem man sich von nichts stressen lässt.»

Champanuar

Lucas Zollinger

Bild: deanmorriscards.co.uk

«Eine dumme Wortverschmelzung, die mir grad eingefallen ist.»

F*ckoffuary

Martin Lüscher

«Beschreibt die sterbende Hoffnung, dass im neuen Jahr alles anders wird. In Wahrheit bleibt alles, wie es ist. Das original F*ckoffuary-Feeling stellt sich bei jedem einzelnen Vorfall ein, den man eigentlich nicht mehr erleben wollte.»

Pyjamuary

Michael Shepherd

Bild: Shutterstock

«Persönlich würde ich den Pyjamuary unterstützen, wo man den ganzen Monat im Pyjama arbeiten geht und das Jahr etwas locker angehen lässt.»

Younuary

Ralf Meile

«Der Monat der Nächstenliebe.»

Jeanuary

Adrian Bürgler

Bild: keystone

Einen Monat lang nur Denim anziehen.

Steakuary

Adrian Bürgler

Bild: shutterstock

«Sozusagen das Gegenteil von Veganuary.»

Neinuary

Nadine Sommerhalder

«Nein zu Dry January. Nein zu Veganuary. Besser das ganze Jahr durch ein gutes Mittelmass zu allem finden. Cheers und en Guete!»





Und nun ihr, liebe User: Was sind eure Vorschläge für das Monatsmotto?

Die Kommentarspalte steht offen!