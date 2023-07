Alle anderen gehen in die Ferien und du nicht? Egal, diese Dinge nerven uns dort sowieso

«Schlechtes Essen. Das hat mir fast meinen Mexiko-Urlaub versaut. Das Essen dort ist echt nicht das beste. Ich glaube, unterbewusst reise ich mittlerweile schon eher an Orte und in Länder, wo ich weiss, dass es auch kulinarisch etwas zu bieten hat. Was aber fast überall so ist, ausser in Mexiko …»

Felix Holder