Nicht nur «Wetten, dass..?» – diese Sendungen wünschen wir uns zurück

Das war die beste Samstagabend-Unterhaltungssendung aller Zeiten. Vier Pärchen traten in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an und das beste konnte dann also diese 100'000 Mark gewinnen. Bei den Aufgaben ging es um Sportlichkeit, Geschicklichkeit und Wissen und einige waren jedes Mal gleich. Vielleicht fand ich das alles auch nur so super, weil ich damals noch ein Kind war und dann ausnahmsweise lange Fernsehen gucken durfte, ich glaube aber, dass ich mich auch heute noch an einem gemütlichen Samstagabend gut davon berieseln lassen könnte. Von daher: Ulla Kock am Brink, komm zurück!

Viktoria Weber