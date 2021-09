Ob Studium oder Lehre – welches war dein bestes Erlebnis während deiner Ausbildungszeit?

Patrick Toggweiler

«Im Rahmen einer Pflichtveranstaltung landete ich mit ein paar Studenten und der Völkerrechtskoryphäe Daniel Thürer in Genf in einer Pizzeria. Wie immer, wenn jemand von Rang und Namen dabei ist, sind auch die üblichen Verdächtigen nicht weit. Sie hofierten Thürer schon den ganzen Tag und kaum hatten wir Platz genommen, überboten sie sich mit Prahlereien: ‹Bei mir an der Kanti war das Level in der Mathematik wie im ersten Semester der Uni!›, ‹Meine Kanti produzierte zwei Nobelpreisträger› ... Da sagte ich zu einem Kollegen nebenan: ‹Und an meiner Kanti hatte ein Turnlehrer ein Verhältnis mit einer Schülerin.› Da meldete sich fröhlich am anderen Ende des Tisches Prof. Dr. Dr. h.c. LL.M Daniel Thürer: ‹Ah! Dann waren Sie bestimmt in Oerlikon!›.»