«Ist ein Film noch ein Roadmovie, wenn er in einem Zug spielt? Egal. ‹Compartment No. 6› ist die Geschichte einer Reise durch die winterliche russische Provinz, damals in den 90er-Jahren, als die Sowjetunion noch nicht lange in Trümmern lag. Es ist amüsant und berührend zugleich, wie die schüchterne Finnin und der ungehobelte Russe sich in ihrem Zugsabteil trotz aller Gegensätze allmählich näherkommen. 108 Minuten dauert der Film aus dem Jahr 2021 – ziemlich genau so lange wie ein Fussballspiel mit Pause. Keine Frage, wovon man mehr hat ...»

Daniel Huber