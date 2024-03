User Unser

So mögen wir unseren Kaffee am liebsten – und du?

Heute lächelt einem auf Google ein herziges «Kaffigsichtli» entgegen.

screenshot: google doodle

Das animierte Google-Doodle feiert den Flat White – ein beliebtes Kaffeegetränk, das aus einem Espresso (oder zwei Ristretto) und aufgeschäumter Milch besteht. Der Flat White hat seinen Ursprung in Australien und Neuseeland. Google ehrt den Flat White, weil er am heutigen Tag im Jahr 2012 in das Oxford English Dictionary aufgenommen wurde.

Dass ausgerechnet der Flat White so gefeiert wird, löst in der watson-Redaktion eine Debatte darüber, welche «Kaffee»-Variation den die beste ist. Das sind unsere Favoriten:

«Kafi Crème» Maurice Thiriet

«Good old Cappuccino!» Lara Knuchel

«Das Langweiligste ist manchmal das Beste. Hier der simple Espresso, natürlich schwarz und ohne Zucker. Ein Koffein-Shot ohne Drumherum. Leider immer noch am besten zusammen mit einer Zigarette.» Daniel Huber

«Soja-Cappuccino» Yasmin Müller

«Ich habe am liebsten arabischen/türkischen Kaffee. Da kommen schöne Erinnerungen an Istanbul hoch.» Raphael Bühlmann

«Mein Bauch, der Aufgewärmtes von vor 7 Tagen locker wegsteckt, gibt nach einem Tropfen Kaffee leider den Geist auf. Darum mag ich den Doppio, da hole ich mir vor den Verdauungsproblemen wenigstens noch Herzrasen.» Leo Helfenberger

«Ich trinke keinen Kaffee.» Sergio Minnig

«Soja-Cappuccino <3» Chantal Stäubli

«Als Freund der Wiener Kaffeehaus-Kultur mag ich den Einspänner, also Mokka mit Schlagobers. Oder Espresso mit Schlagrahm würde man bei uns sagen.» Peter Blunschi

«Ganz klar Flat White, halt einfach der bessere Cappuccino.» Oliver Wietlisbach

«Ich weiss nicht mal, wie man diesen Kaffee wirklich nennt, aber: Ich lasse mir einen Kaffee in eine grosse Tasse, schütte den Rest mit kalter Milch auf und wärme das ganze unter den stets fragenden Blicken meiner Mitarbeitenden in der Mikrowelle auf. Geschäumte Milch ist überbewertet.» Salome Woerlen

«Milchkafi mit Hafermilch forever! Oder ein Affogato zum Dessert.» Alina Kilongan

«#TeamTee» Adrian Bürgler

«Redbull» Sabeth Vela

«Das ist jetzt vielleicht die langweiligste Antwort, aber für mich gibt's nur Café Crème bzw. Lungo (schwarz, ohne Zucker) während des Tages und nach dem Essen den obligatorischen Espresso. Beim Campen kommt noch die Bialetti dazu. Mit all den anderen Kreationen kannst du mich jagen.» Julian Wermuth

«Autostrada-caffè»



liest du, wieso.

Oliver Baroni Hier liest du, wieso.

