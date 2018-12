Mehr als nur Bratkartoffeln! Hier gibt's Weihnachtsmenu-Beilagen – aber in geil

Da kann die Weihnachtsgans noch so fein, das Filet im Teig noch so saftig sein – wenn die Beilagen nichts taugen, dann ist das Christmas Dinner nur halb so geil. Leider aber ... sind wir doch ehrlich: Vor lauter Fondue-Chinoise-Sösseli anrichten oder Truthahn stopfen kommen etwaige GemĂŒsebeilagen oftmals etwas kurz. Kartoffeln mĂŒssen her, logo. Irgendwelche. Und Röselichöhl, ... auf irgendeine Weise. Kein Wunder mag fast niemand das GrĂŒnzeugs.

Dabei wÀre es so was von einfach, aus