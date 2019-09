Leben

Flüssignahrung: Wie gut schmeckt sie? Und könnten wir nur davon leben?



Wie gut schmeckt Flüssignahrung? Wir haben es «versucht zu probieren»

Letzte Woche interviewten wir Oliver Sturman, einen Stressforscher der ETH, der sich seit zwei Monaten fast ausschliesslich nur noch von flüssiger Nahrung ernährt.

Der Tenor in der Kommentarspalte war ziemlich eindeutig: Jedem so, wie er es mag, aber für mich ist das nichts. Ähnlich tönte es in den Gängen der Redaktion. Viele watson-Mitarbeiter gaben sich betont hedonistisch. Und wer den Gaumenfreuden abschwört, kann ja kein Genussmensch sein.

Und dann war da noch dieser Kommentar:

Und der ...

Wir hören ja bekanntlich gerne auf unsere User. Vor allem, wenn die Idee wahnsinnig gut ist. Und deshalb ...

Flüssignahrung im Watson-Probiertest Video: watson/linda beciri

