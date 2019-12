11 Gründe, warum es toll ist, an Weihnachten Single zu sein

Single bells, single bells, single all the way ...

Verliebte Menschen am Weihnachtsmarkt, Pärchen, die Hand in Hand durch frisch gefallenen Schnee schlendern und dabei wie Shutterstock-Bilder aussehen – solche Momente mögen zwar schön sein, aber glaubt mir, das Leben als Single hat in der Weihnachtszeit durchaus viele Vorteile, die dieses verliebte Getue locker überbieten! Zum Beispiel ...

Sobald es auf die (ach-so-)besinnliche Weihnachtszeit zugeht, beginnen auch schon die ersten Streitereien. Du musst also mit niemandem rumdiskutieren, bei …