Deine Weihnachts-Tanne steht immer noch herum? So entsorgst du sie richtig

Er hat uns während der Adventszeit viel Freude beschert, einige Komplimente eingebracht und gut auf die Geschenke aufgepasst – der Weihnachtsbaum. Doch irgendwann ist auch seine Zeit abgelaufen. So entsorgst du ihn richtig.

Traditionell steht der Christbaum bis am 6. Januar, dem Dreikönigstag, in den Stuben des Landes. Spätestens dann ist es Zeit, sich von Weihnachten – und dem Baum – zu verabschieden. Doch nur wie?

Aus dem Fenster schmeissen? In den Kompost? Und gibt es einen Trick, wie ich die Nachbarn mit Staubsaugen im Treppenhaus nicht verärgere? Alle Jahre wieder stellt sich die Frage, wie man den Tannenbaum fachgerecht entsorgt, sodass Nachbar, Staat und Umwelt zufrieden sind mit mir.

Wir erklären dir, was du beim Weihnachtsbaum entsorgen beachten musst:

Der richtige Zeitpunkt

Deine Tanne solltest du nicht erst entsorgen, wenn sie komplett ausgetrocknet ist. Die dürren Ästchen bergen nämlich ein grosses Entflammungs-Potenzial – ein Funke reicht, und der ganze Baum kann innert kürzester Zeit in Flammen aufgehen. Abgesehen davon ist es auch sauberer, die Tanne durchs Treppenhaus zu schleifen, solange sie noch nicht zu trocken ist – so verliert sie viel weniger Nadeln und du musst weniger aufwischen.

Die richtige Vorbereitung

Damit du deinen Christbaum entsorgen kannst, musst du zuerst die Dekoration entfernen. Also runter mit dem Schmuck, den Lichterketten, dem Lametta und auch all den kleinen Metallhaken, an welchen die Kugeln befestigt waren – erst dann kannst du den Weihnachtsbaum weiterverarbeiten oder abgeben.



Um die Tanne aus deiner Wohnung zu transportieren, kannst du sie einfach in ein altes Bettlaken wickeln – so fängst du die abfallenden Nadeln direkt auf, bevor sie auf dem Boden landen.

Die richtige Entsorgung

Viele Gemeinden bieten kostenlose Entsorgung der Weihnachtstannen an im Januar – so beispielsweise die Stadt Zürich oder Bern: Hier kannst du dein Bäumchen einfach der Grünabfuhr mitgeben. Informiere dich bei deiner Gemeinde darüber, ob, wann und wie genau du deinen Christbaum entsorgen lassen kannst.

Sonstige Alternativen

Alternativ kannst du dein Tännchen auch zerstückeln und in der Grüntonne kompostieren lassen. Oder du lässt das Holz sehr gut trocknen (mindestens ein Jahr lang) und benutzt es dann zum Einheizen deines Holzofens. Solltest du im Garten Beete stehen haben, kannst du sie beim Überwintern mit den Ästen des Christbaums etwas vor Wind und Kälte schützen.

(anb)