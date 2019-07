Leben

Wirtschaft

Macht dieser neue Flugzeug-Sitz den mittleren Platz erträglich?



Bild: Molon Labe Seating

Macht dieser neue Flugzeug-Sitz den mittleren Platz erträglich?

Fliegen ist immer noch nicht klimafreundlich und sollte deshalb so oft wie möglich vermieden werden. Aber! Es soll ja Situationen geben, in denen man einfach keine andere Möglichkeit hat.

Und wie ätzend ist es dann bitte, wenn man beim Check-In den mittleren Sitz zugewiesen bekommt? Aus dem Fenster gucken geht nur am Gesicht des im Schlaf sabbernden Nachbarn vorbei, falls er oder sie nicht den Plastikladen runtergezogen hat. Beine ausstrecken? Sowieso Fehlanzeige: links fremde Knie, rechts noch mehr fremde Knie.

Die schwierigste Frage aber bleibt: Wohin mit den Ellbogen? Und selbst wenn man schnell und geistesgegenwärtig genug war, vor dem Eintreffen der Sitznachbarn die Armlehnen runterzuklappen, wird diese Frage trotzdem unbeantwortet bleiben, bis das Anschnall-Lichtchen zum letzten Mal wieder ausgeht. Es gibt nämlich einfach keinen Platz. Vier Armlehnen. Sechsellbogen. Kann nicht aufgehen. Ein neuer Sitz will dieses Problem endlich lösen: der «S1» vom Start-Up «Molon Labe Seating» aus Colorado.

Der Trick dabei ist, dass der Sitz in der Mitte einige Zentimeter nach hinten verschoben wird. So soll mehr Schulterraum entstehen. Ein kleines Treppchen auf der Armlehne sorgt dafür, dass es bei drei Sitzen in einer Reihe endlich Platz für sechs Ellbogen gibt. Der Passagier oder die Passagierin in der Mitte kann die Ellbogen dann auf das «Treppchen» weiter unten legen, die aussen sitzenden auf das obere. Klingt jetzt vielleicht immer noch nicht wahnsinnig berauschend. Hinzu kommt aber noch: Der mittlere Sitz wird auf diese Weise breiter als die beiden äusseren. Und zwar um ganze drei Inch, also knapp acht Zentimeter.

Wann und wo kommen die Sitze?

Laut CNN ist der Sitz bereits von der «Federal Aviation Administration» zugelassen worden. Molon-Labe-Seating-Gründer Hank Scott sagte dem US-Sender, dass zwei Airlines die Sitze bereits im April oder Mai kommenden Jahres installieren wollen, zunächst nur für Inlandflüge. Welche Airlines das sind, sagte Hank nicht.

(tam)

Flying V – das neuartige Flugzeug-Konzept der Zukunft Der Bedarf an Nachtzügen steigt Das könnte dich auch interessieren: «So sehen Depressionen aus» – Facebookpost einer jungen Frau geht viral Link zum Artikel Kann Basel YB wieder gefährlich werden? Alle Transfers der Super League im Überblick Link zum Artikel Mehr Spass! Hier kommen die 24 lustigsten Fails, die das Internet gerade zu bieten hat Link zum Artikel Kommen Sie, kommen Sie! PICDUMP! Link zum Artikel

Abonniere unseren Newsletter