Wintersonnenwende 2022: Heute ist der kürzeste Tag – danach geht es aufwärts

Das Schlimmste ist bald überstanden: Am 21. Dezember 2022 ist der kürzeste Tag. Danach wird es morgens und abends langsam wieder heller.

Es gibt Hoffnung für alle Menschen, die die Dunkelheit langsam aber sicher satthaben – bald werden die Tage wieder länger. Bis es morgens und abends wieder heller wird, dauert aber noch etwas.

Wintersonnenwende

Der heutige Tag, der 21. Dezember 2022, ist nämlich ein ganz Besonderer: Es ist der kürzeste Tag des Jahres, der Tag der Wintersonnenwende und gleichzeitig auch der astronomische Winteranfang. Um 22.48 befindet sich die Erde am südlichsten Punkt ihrer Laufbahn und sorgt damit dafür, dass der Tag bloss 8 Stunden, 27 Minuten und 31 Sekunden dauert.

Bild: shutterstock

Frühester Sonnenuntergang

Den frühesten Sonnenuntergang des Jahres haben wir übrigens auch schon überstanden – am 11. Dezember ging die Sonne über Zürich bereits um 16.35 Uhr unter. In Bern stand sie noch 6 Minuten länger am Himmel und ging schliesslich um 16.41 unter.

Spätester Sonnenaufgang

Du darfst dich ausserdem auf den 1. Januar freuen, dort geht die Sonne nämlich am spätesten auf – das trifft sich eigentlich ja ganz gut, nachdem du an Silvester viel zu lange gefeiert hast. Am ersten Tag des neuen Jahres wird die Sonne in Zürich erst um 8.13 aufgehen.

Es geht also nicht mehr lange, bis die Tage spürbar länger werden – auch wenn es vorerst nur einige Sekündchen pro Tag sind, werden diese sich bald summieren und schneller als wir jetzt vielleicht denken, steht schon wieder der Frühling vor der Tür.

(anb)