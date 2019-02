Leben

Wissen

Enge Vagina: Was ist dran am Mythos der weiten Vagina



Bild: watson.de/Lia Haubner

Haben manche Frauen wirklich eine zu weite Vagina?

Gunda Windmüller / watson.de

Was ist eigentlich guter Sex? Wer sich mal umhört und nachfragt, der bekommt darauf alle möglichen Antworten und viele davon haben, geht es um heterosexuellen Sex, eines gemeinsam: Irgendwann fällt das Wörtchen «eng».

Drei Buchstaben nur und trotzdem ist es eine komplexe Geschichte, die sich dahinter verbirgt. Denn geht es um «Enge», geht es um die Vagina. Wie eine Vagina sich anfühlen soll, wie sie sein soll und vor allem auch, wie die dazugehörige Frau sein soll.

Dr. G-Punkt ...ist zwar eine echte Dr., aber eigentlich für Literatur, nicht Sex und Körper. Macht aber nichts, denn sie geht auch diesen Dingen gerne auf den Grund. Und peinlich ist ihr auch – fast – keine Frage. Als Redakteurin bei watson schreibt Gunda sonst zu Debatten, Gender und Fussball.

Denn «Enge» beschreibt dabei nicht nur einfach eine körperliche oder anatomische Eigenschaft, sondern den Charakter gleich mit: «Die ist schon ganz ausgeleiert.» «Bei der steht alles offen.» «Welche Tampons passen bei der noch?» Diese und ähnliche Sätze kennen wir eigentlich alle.

Was sie eint?

Der Verdacht, dass Frauen, die «viel» Sex haben sozusagen mit Gebrauch verschleissen. Ihren Wert verlieren. Und in Konsequenz immer weniger zu gebrauchen sind. Dabei gesetzt: Die latente Unterstellung, eine Vagina sei ein so labiles Gebilde, dass sie durch zu viel Aktivität kaputt gehe.

Eng gilt als gut, weit als unbefriedigend. Nicht nur Männer sind sich da oft sicher. Auch Frauen reden so von sich und anderen.

Hier geht's zum Video: Video: watson/gunda windmüller, lia haubner

Da kann man sich also fragen, wieviel Sex «viel» Sex ist, ob man die Antwort auf diese Frage riskieren will und ob man selber überhaupt dem Gold-Standard der Enge entspricht. Denn wenn eine «weite Vagina» möglich ist, dann wird das – in dieser Logik – der Mann bei der Penetration ja bemerken können. Sein Penis als Erkundungsrute in die eigene sexuelle Attraktivität oder den verlotterten Abgrund. Ja, solche Bilder fallen einem da ein. Und klar wird: Wer solche Befürchtungen hegt, dem geht die Lust bald flöten.

Dabei könnten wir auch einfach aufhören, uns Sorgen zu machen.

Denn mit dem Mythos der Enge lässt sich schnell aufräumen. Die Sexualtherapeutin Clara Thiele erklärt: «Es gibt keine enge Scheide. Sie ist weit und dehnbar und das ist auch gut so. Was die Enge ausmacht, ist die Beckenbodenmuskulatur, und die ist je nach Konstitution straff oder weniger straff, wie andere Muskeln auch.» Wichtig sei ohnehin ein Wechselspiel zwischen An- und Entspannung: «Wenn man nicht entspannt ist, macht es auch keinen Spass.»

Wer schliesslich wirklich glaubt, dass je enger desto besser ist, der müsste in Konsequenz als nächstes den Trend der Nasenloch-Penetration ausrufen.

Ich schlage vor: lieber nicht. Stattdessen aufhören, sich Sorgen zu machen. Ein Penis kann weder steckenbleiben, noch verloren gehen. Guter Sex ist möglich! Wenn wir uns entspannen ...

Frag' Dr. G-Punkt Reden wir eigentlich genug miteinander? Wir glauben, nein. Deshalb könnt ihr hier eure Fragen zu Sex loswerden - alles, und zwar wirklich alles, was ihr schon immer wissen wolltet. Wissen ist sexy. Schreibt ihr einfach: gunda@watson.de

Woran erkennt man, dass eine Frau einen Orgasmus hat? Video: watson/gunda windmüller, lia haubner

Abonniere unseren Newsletter