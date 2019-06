Leben

YouTuber ReSet demütigt Obdachlosen mit präparierten Oreo-Keksen



YouTuber demütigt Obdachlosen mit präparierten Oreo-Keksen – nun wurde er verurteilt

Ein YouTuber aus Barcelona namens «ReSet» filmte im Jahr 2017 ein sogenanntes Prank-Video: Er übergab einem Obdachlosen eine Packung Oreo-Kekse und zusätzlich 20 Euro. Zuvor hatte er die weisse Füllung der Süssigkeiten durch Zahnpasta ersetzt. Der obdachlose Mann nahm das Geschenk an – er musste sich nach Verzehr der Kekse übergeben.

Das Video des Vorfalls lud der YouTuber – der mit bürgerlichem Namen Kanghua Ren heisst – auf seinen Kanal. Ihm folgen 1,2 Millionen Menschen auf der Plattform. Kurz danach geriet er stark unter Kritik und musste sich nun in Barcelona vor Gericht verantworten.

Eine spanische Richterin verurteilte ihn nun zu einer 15-monatigen Haftstrafe: Ren habe die moralische Integrität des Mannes verletzt. Es ist jedoch nicht damit zu rechnen, dass er die Strafe tatsächlich hinter Gittern verbringen muss. In Spanien ist es üblich, dass Ersttäter Haftstrafen unter zwei Jahren bei gewaltfreien Taten nicht antreten müssen. Weitaus härter treffen wird Ren die fünfjährige Verbannung von YouTube und Zahlung von 20'000 Euro an den Obdachlosen.

Keine Reue

Ren tat sein Verhalten als einen schlechten Witz ab. Nach Aufkommen von Kritik am Video entfernte er es von der Plattform und verbrachte gemäss eigener Aussage kurze Zeit mit dem Obdachlosen. Laut der Richterin ging es Ren dabei jedoch nur um eine Aufpolierung seines Images. Zu diesem Schluss kam sie nicht zuletzt dadurch, dass es sich nicht um einen Einzelfall handelte – bereits in anderen Videos legte er menschenverachtendes Handeln an den Tag.

Laut Berichten gab Ren im Originalvideo zu, womöglich etwas zu weit gegangen zu sein. Es gebe jedoch auch einen positiven Aspekt: «Das wird ihm helfen, seine Zähne zu putzen. Ich glaube, er hat sie nicht mehr geputzt, seitdem er arm geworden ist.» (mim)

