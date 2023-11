Das Züri Fäscht vor dem Aus? Hier 5 «echte» Alternativen für alle unterfeierten Zürcher

Mehr «Leben»

Die grösste Stadt der Schweiz hat Mühe mit der grössten Party der Schweiz. Die Veranstalter des Züri Fäscht wollen nicht mehr. Während in der Politik bereits mit Dreck geworfen wird, fragt sich das Zürcher (und Restschweizer-) Party-Volk: Wo zur Hölle soll ich im Sommer dann feiern gehen? Keine Angst, wir haben dir fünf «echte» Alternativen herausgesucht:

Albanifest

Hier gibt's so viel Platz und Stimmung, die Menschen setzen sich zum Musik-«Lauschen» sogar hin. Bild: KEYSTONE

Luftlinie vom Zürcher Seebecken: 20 Kilometer

20 Kilometer ÖV-Reisezeit ab HB: 25 Minuten

25 Minuten Besucherzahl: 120'000

Für das Albanifest musst du nicht einmal den Kanton verlassen. Du bleibst bei lockerer Auslegung sogar in der Zürcher Agglomeration. Innerhalb von nur 25 Minuten ab HB erreichst du das grösste Stadtfest unseres kleinen Cousins im Nordosten. Das Albanifest gibt es zwar erst seit läppischen 50 Jahren, dafür musst du bei 120'000 Party-Gästen auch nicht so sehr ellenbögle wie bei uns.

Badenfahrt

Na, wie wär's mit etwas Gedränge in der zweitschönsten Limmatstadt? Bild: keystone

Luftlinie vom Zürcher Seebecken: 21 Kilometer

21 Kilometer ÖV-Reisezeit ab HB: 15 Minuten

15 Minuten Besucherzahl: 1 Million

Als hipper Zürcher hat dir die Badenfahrt doch sowieso schon immer besser gefallen als das Züri Fäscht. Nun hast du endlich die Gelegenheit, deinen Worten Taten folgen zu lassen und die Reise in den Kanton Aargau anzutreten. Ausserdem: Das Fest dauert zehn Tage, da dürfte sogar die Generation Afterhour an ihre Grenzen stossen. Das grösste Plus aber ist, dass du trotzdem in die Limmat pinkeln kannst.

Gurtenfestival

Tatsächlich fällt das Gurtenfestival als Openair etwas aus dem Rahmen, aber sonst hat die Verwaltungshauptstadt halt nicht viel zu bieten. Bild: keystone

Luftlinie vom Zürcher Seebecken: 97 Kilometer

97 Kilometer ÖV-Reisezeit ab HB: 56 Minuten

56 Minuten Besucherzahl: fast 100'000

Da die Herbstmesse in Basel aus geopolitischen Gründen als Alternative wegfällt, weichen wir auf die nächstbeste Stadt aus: Bern. Das Gurtenfestival ist halt auch nur süsse 45 Jahre alt, nichtsdestotrotz triffst du hier deine ganzen Arbeitskollegen, die unter der Woche nach Zürich pendeln. Die öffnen der besoffenen Horde dem feierwütigen Zürcher Party-Tross bestimmt freudig die Tore zu ihrem Hügelchen.

Stierenmarkt in Zug

Wenn schon in die Provinz, dann richtig: mit Kuh, Horn und rauchenden Kindern. Bild: KEYSTONE

Luftlinie vom Zürcher Seebecken: 22 Kilometer

22 Kilometer ÖV-Reisezeit ab HB: 21 Minuten

21 Minuten Besucherzahl: 10'000

Da sich der Sommer sowieso zunehmend in den September verschiebt und du vor lauter Hochhausschattenwurf in Zürich kaum noch zu direkter Sonneneinstrahlung kommst, wäre ein Trip in den Kanton Zug eigentlich genau das Richtige. Hier findet am ersten Mittwoch und Donnerstag im September jeweils der Zuger Stierenmarkt statt. Am Mittwoch ist jeweils Tierschau und am Donnerstag die Auktion. Getrunken wird eigentlich durchgehend und wenn auch ein Hund in deiner winzigen 1-Zimmerwohnung glücklich werden kann, dann auch ein Muni.

Street Parade

Vertrautes Setting und alle sprechen Englisch: Bleib doch einfach in Zürich. Bild: PPR

Luftlinie vom Zürcher Seebecken: 0 Meter

0 Meter ÖV-Reisezeit ab HB: 5 Gehminuten

5 Gehminuten Besucherzahl: 1 Million

Doch sind wir ehrlich, du wirst weder nach Winti noch nach Baden, Bern oder Zug reisen, um zu feiern. Zumindest nicht, wenn in deinem Stadtzürcher Herze auch nur ein Fünkchen Stolz steckt. Darum bleiben wir doch beim Vertrauten, du musst dich halt bis in den August hinein gedulden. Dafür kannst du dir dann sicher sein: Die verschwitzten Menschenmassen und wummernden Bässe tragen dich kurzzeitig wieder ins Paradies.

Du kennst sonst noch Orte, wo feierwütige Zürcherinnen und Zürcher willkommen sind? Dann ab damit in die Kommentare!