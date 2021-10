Wolf hext Ajoie mit 56 Paraden zum Sieg – Rappi beendet Davos' Siegesserie – SCB gewinnt

Der EHC Biel grüsst in der National League wieder von der Tabellenspitze. Die Seeländer besiegen Lugano daheim 4:1 und lösen das spielfreie Fribourg-Gottéron nach zwei Wochen als Leader ab.

Nach einem erneut enttäuschenden Saisonstart hat Berns Sportdirektor Raeto Raffainer am Anfang dieser Woche öffentlich Klartext gesprochen und dabei die Art und Weise des Auftretens der SCB-Mannschaft in Frage gestellt. Er forderte von den Spielern mehr Emotionen, Stolz und Kampfgeist. Tugenden, die besonders in einem Derby gegen den Kantonsrivalen nicht fehlen dürfen. SCB-Headcoach Johan Lundskog sprach dann auch vom «wahrscheinlich bislang wichtigsten Spiel der Saison.»

Entsprechend …