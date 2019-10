Ski alpin: Der Frauen-Riesenslalom von Sölden im Liveticker

Vinyl-Verkäufe werden 2019 CDs überholen. Weshalb das Good News sind

Alles sieht danach aus, dass per Ende 2019 wieder mehr Schallplatten als CDs verkauft werden. Zum ersten Mal seit – wait for it ... – 1986! Krass.

So, und nun bevor wir Ewiggestrigen allzu sehr jubeln: Weiterhin machen Streaming-Abos stolze 62% des Gesamtumsatzes des Musikmarkts aus. Dennoch ist es bemerkenswert, dass der Vinylmarkt, der lange ein allerkleinstes Nischendasein frönte, seit geraumer Zeit boomt.

Jüngst meldete die Recording Industry Association of America (RIAA), dass Vinyl …