Längster Flug der Welt: Sinagpore Airlines landet in Newark



Der längste Linienflug der Welt ist in Newark gelandet

Es ist noch früh am Morgen, als der Airbus A350-941 der Singapore Airlines am Flughafen in Newark aufsetzt. Die Maschine, welche um 4.23 Uhr Ortszeit gelandet ist, hat eine aussergewöhnlich lange Reise hinter sich.

Gestartet ist sie 17 und 23 Minuten zuvor am Flughafen Changi in Singapur und hatte damit eine um 30 Minuten kürzere Flugzeit, als ursprünglich geplant. Die Verbindung zwischen Singapur und Newark ist somit neu der offiziell längste Linienflug der Welt.

Der Flug führte von Singapur aus östlich der japanischen Küste nach Norden, weiter nordöstlich Richtung Alaska und über Kanada und die USA an die Atlantikküste.

An Bord der Maschine befanden sich 150 Passagiere und 17 Besatzungsmitglieder. Eine Economy-Klasse im herkömmlichen gibt es nicht. 67 Reisende sassen in den der Business Class, dahinter 94 Passagiere in der Premium Economy Class.

Ein Jetlag kann wohl trotz des gehobenen Komforts nicht ausgeschlossen werden. Der Tag in New York dürfte für die Passagiere lange werden. (cma)

