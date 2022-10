bild: marin valentin wolf

Das Feuer Spaniens und die Verspieltheit des Orients

Man müsse Regeln brechen, um seinen eigenen Weg zu finden, sagt der spanische Jazzpianist Chano Dominguez. Zusammen mit der israelischen Flötistin Hadar Noiberg hat er am letzten Sonntag das Publikum im «Pflegidach» in Muri begeistert. Mit hinreissender Musik, die von verschiedenen Kulturen geprägt ist. Und viel Charme.

Amélie zurfluh

Nach dem Konzert sitzt Chano Dominguez gemütlich mit seiner selbstgedrehten Zigarette im Pflegigarten, ein zufriedenes Lächeln auf dem Gesicht. «Solche Abende», sagt er jetzt, «solche Abende machen mich glücklich. Sie begeistern mich jedes Mal aufs Neue, auch wenn ich vorher gar nicht so richtig in der Stimmung oder müde bin.»

Und müde war er vor seinem ersten Auftritt in Muri nicht ohne Grund. Dominguez musste um vier Uhr früh aus dem Bett, um seinen Flug von Malaga nach Zürich zu erwischen. «Aber als ich hier angekommen bin und alle diese netten Menschen traf, als ich dieses schöne Klavier und das grossartige Ambiente sah, war ich begeistert! Und die enorme Energie, die das Publikum heute Abend ausstrahlte, beflügelte uns.»

Hinweis Die Autorin ist Schülerin an der Kantonsschule Wohlen. Im Rahmen ihres Deutschunterrichts verfassen die Schülerinnen und Schüler auch Konzertberichte, die in die Note einfliessen.

So viele junge Menschen

Kein Wunder, hat ihn die Stimmung im Pflegidach motiviert: Das Publikum lachte und begann von Anfang an mitzuwippen. Immer wieder war von irgendwo im Saal ein Klatschen bei besonders mitreissenden Rhythmen zu hören und das begeisterte Applaudieren begann schon, bevor ein Stück richtig zu Ende war. Besonders positiv überrascht sei er aber vom breiten Altersspektrum der Zuschauerinnen und Zuschauer gewesen, erzählt Dominguez. «Mit so vielen jungen Menschen hätte ich nie gerechnet. Es freut mich, dass sich auch junge Leute für interkulturelle Musik begeistern lassen.» Musik, die fast zufällig entstanden ist.

Denn der spanische Pianist und die israelische Flötistin Hadar Noiberg lernten sich auf einem Jazzfestival in Bremen kennen: «Hadar sass im Publikum und sprach mich an», erzählt Dominguez, während er sich seine Zigarette erneut anzündet. «Sie sagte, sie sei Flötistin und würde unheimlich gerne mit mir spielen.» Die beiden merkten schnell, dass ihre Musikstilefaszinierende Ähnlichkeiten aufweisen und gut miteinander harmonieren. Was sie bei ihrem ersten Zusammentreffen noch nicht wussten: Sie waren praktisch Nachbarn. Denn beide lebten zu dieser Zeit in Brooklyn.

Hadar Noiberg & Chano Dominguez DUO - "Firenze" @ musig im pflegidach, Muri Video: YouTube/Stephan Diethelm

Kulturen treffen aufeinander

Zurück in New York begannen sie, zusammen zu arbeiten und kreierten dabei ihren ganz eigenen, originellen Stil: «In unseren Stücken treffen unsere Kulturen aufeinander. Ich bringe die Rhythmen und den Stil des Flamencos, und Hadar bringt den Einfluss der israelischen Kultur und der des mittleren Ostens mit.» So entstand also das, was Dominguez interkulturelle Musik nennt, und was die Besucherinnen und Besucher im Pflegidach immer wieder vom Hocker riss.

Genau das liebe er, sagt der Musiker: Wenn die Leute sich einfach auf die Musik einlassen, ohne sich grosse Gedanken zu machen. Und deshalb mag er, obwohl er als Jazzpianist schon an viel grossen Festivals und Veranstaltungen in zahlreichen Ländern auftrat, den intimen Rahmen, der ihm das Pflegidach bot. «Es gefällt mir eigentlich fast besser, als in einem riesigen Theater in New York zu spielen. Der kleine Raum macht den Unterschied.»

Die Menschen berühren

Dass Dominguez die Nähe zum Publikum liebt, spürte man am Sonntag in Muri. Er sagt: «So kann ich die Gesichter und Reaktionen sehen. Es ist viel einfacher, die Menschen mit unserer Musik zu berühren, weil wir uns einfach näher sind.»

Nahe sind sich aber auch die beiden Musiker, die bereits seit fünf Jahren zusammenspielen. Sie verstehen sich blind. «Wir spielen einfach und wissen genau, wohin uns unsere Reise führt,» sagt der Pianist. «Hadar ist eine gute Kollegin, nicht nur auf der Bühne. Wir fühlen uns voneinander getragen, das verleiht unserem Zusammenspiel Lebendigkeit.»

Musik, die in Erinnerung bleibt

Mit dieser Lebendigkeit haben sie das Publikum im «Pflegidach» für eine Musik begeistert, die wahrscheinlich für viele Neuland war, aber allen in Erinnerung bleiben wird. Und dazubraucht es wohl nicht einmal die Handyaufnahmen, die der eine oder die andere während des Konzerts aus lauter Begeisterung gemacht hat.