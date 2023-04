Vier Musiker, vier Instrumente, eine Sensation

Asvin Antony Lebon

Reise in eine andere Welt

Wie die Klänge der Musik einzigartig und spannend gemacht werden können und wie man die Herzen der Zuhörer erobern kann, zeigte uns das Quartett, welches aus vier grossartigen Musikern mit jeweils vier unterschiedlichen Instrumenten besteht, mit Mike Moreno’s neuem Album «Standards From Film». Letzen Sonntagabend, den 26.03.2023, gaben die vier Musiker Mike Moreno an der Jazzgitarre, Marko Churnchetz am Klavier, Joe Sanders am Kontrabass und Francesco Ciniglio am Schlagzeug bei «Musig im Pflegidach» in Muri ein gutes und kraftvolles Konzert. Mit ihrem vielfältigen und auffallenden Jazzspielstil, ihren musikalischen Talenten und ihren Improvisationen versetzten sie die Zuschauer im Saal in eine total andere Atmosphäre.

Hinweis Der Autor ist Schüler an der Kantonsschule Wohlen. Im Rahmen ihres Deutschunterrichts verfassen die Schülerinnen und Schüler auch Konzertberichte, die in die Note einfliessen.

Die Melodien der vier Instrumente durchleuchteten den Saal und gaben der ganzen Umgebung eine andere Stimmung. Sie war entspannt, angenehm und die Zuschauer konnten sich in ihren Sitzplätzen gemütlich zurückziehen. Manche aus dem Publikum konnten gar nicht mehr aufhören, ihren Körper zum Rhythmus zu schwingen. «Es war sehr gemütlich und man konnte sich vom ganzen Stress befreien!», «Die einfachen Erklärungen von den vorgetragenen Stücken und die gezeigten Filme dazu, waren sehr hilfreich, um sich die Stücke mit Bilder vorzustellen und den Jazz-Stil zu verinnerlichen! …». So haben zwei Zuschauer den Auftritt der Band beschrieben. Als Band kann man das Quartett nicht bezeichnen, weil sie zu viert noch nie vorher zusammen gespielt haben. Francesco Ciniglio, der Schlagzeuger, und Mike Moreno, der Gitarrist, haben sich erst am selben Tag getroffen und am Abend das erste Mal zusammen musiziert. Nach dem Willkommen-Heissen von Stephan Diethelm, dem Organisator der Pflegidach-Konzerte, betrat das Quartett die Bühne.

Die Klänge im Raum

Nun war es so weit, das Quartett fing an zu musizieren. Die Musiker haben mit so vielen Emotionen gespielt und man konnte ihre Leidenschaft zur der Musik sehr gut fühlen. Mike schilderte am Anfang: «I started the project “Standards from Film” to be more in touch with music». Diese Aussage zeigt auch klar, dass er den richtigen Weg, nämlich die Musik, als Beruf gewählt hat. Bemerkenswert war, wie sich die «Band» verständigte, da es das erste Mal war, dass sie zusammen auf einer Bühne standen und sich dementsprechend zur Musikwerke bewegte. Das Kommunizieren sah leicht, gemütlich und stressfrei aus und somit gab es keine Unklarheiten, wer wann seinen Einsatz hatte. Auch die Spielart und die Musik waren sehr angenehm und es schien so, als würden sich die Töne auf ihren Körper übertragen. Auch war es faszinierend, dass Mike mehr als die Hälfe der Zeit mit geschlossen Augen sein Instrument beherrscht hat.

Mike Moreno - "You Stepped Out Of A Dream" @ musig im pflegidach, Muri Video: YouTube/Stephan Diethelm

Der Ursprung von Mike Moreno und der Band

Mike Moreno kommt ursprünglich aus Texas. Dort startete er sein Musikstudium an der High School for the Performing and Visual Arts. Mike zog nach seinem Abschluss nach New York, um eine andere, nämlich die New School University, zu besuchen. Er hatte die Möglichkeit und Ehre, mit bekannten Musikern zusammen zuspielen und mit ihnen auf Tour zu gehen. Ebenfalls hat sich Mike im Laufe der Jahre einen Namen als einer der führenden Stimmen auf der Jazzgitarre, gemacht. Wie Nate Chinen 2007 in seinem Artikel The Gig in der JazzTimes beschreibt : „Es gibt viele andere Gitarristen da draußen, die auf ein modernes Ideal drängen, aber keiner mit den genauen Koordinaten, die Mike Moreno aufgezeichnet hat.“

Mike’s neustes Projekt «Standards from Film», welches er während der Covid-19 Pandemie entwickelt hatte, wurde im Jahr 2022 veröffentlicht. Dieses Projekt beinhaltet einen 14-wöchigen Kurs. Der Kurs selbst taucht tief in die Kulturgeschichte und harmonische Entwicklung von 14 ikonischen Jazzstandards aus dem Goldenen Zeitalter Hollywoods ein. Seine neue Veröffentlichung beinhaltet alte Klassiker wie zum Beispiel «There will never be» von Harry Warren, «You stepped out of a dream» von Nacio Herb Brown, «Stella by starlight» von Victor Young, etc.

Wie sie sich getroffen haben und als Quartett fungieren, war spontan und keine geplante Sache. Allerdings kannte Mike Moreno den Bassist und den Pianist aus der jugendlichen Zeit, aber den Schlagzeuger hatte er nicht persönlich gekannt. Jedoch hatte Mike den Gitarristen Francesco Ciniglio durch Empfehlung kennengelernt und sich entschieden, ebenfalls mit ihm aufzutreten. Zusammen haben sie nie musiziert, dennoch konnte man das ihnen nicht ansehen.

Die Werte der Musik

Musik aller Art spielt eine sehr grosse Rolle in unserer Gesellschaft, denn jede Person hört täglich Musik. Das Ziel jedes Musikers ist es, die Menschen mit ihren Werken zu erreichen und somit Freude und viele Gefühle zu verbreiten. Das ist Mike Moreno und dem Quartett gelungen. Das erreichten sie, in dem eine angenehme und entspanne Atmosphäre entstand. Mit der Musik, welche sehr abwechslungsweise war, mit den Soloimprovisationen und den gezeigten Filmen dazu wussten sie genau, wie sie das Publikum erreichen konnten. Auf die Frage, welches seine Lieblingskomposition seines neusten Werkes sei, antwortete Mike: «I don't have any favorite songs. It depends on the band. Everyone shines on their own way.».

Die Zukunft

Neben dem bereits erschienenen neuen Album «Standards from Film», hat Mike bis jetzt noch keine grössere Veröffentlichung eines erneuten Albums geplant. Zusammen werden sie zurzeit auch nicht mehr auftreten, aber bei Gelegenheiten werden sie evtl. in der Zukunft wieder einmal zusammen musizieren. «We are like a family. When we are called together, we play together, but it's not like we create a band together. It's been like a reunion after a long time.».