Kevin Hays @ Musig im Pflegidach, Muri

Ein mehrstimmig-geflochtenes Solokonzert

Kevin Hays (Piano) gab am letzten Sonntag ein wundervoll abgestimmtes, berührendes und beeindruckendes Solokonzert bei Musig im Pflegidach in Muri.

christoph gebhard

Mehr «Musig im Pflegidach»

Ein durch und durch durchdachter Sound

Dass unter den Zuhörer*innen so einige faszinierte Pianist*innen und andere Musiker*innen sassen, war schnell spürbar. Die Klarheit und Unmissverständlichkeit, mit der Kevin Hays sitzende Grooves, aber auch virtuose Sololinien aus dem Instrument herauskitzelte, zog alle in den Bann. Ihm ist dabei wichtig, eine möglichst klare Vorstellung des Klangs zu haben, den er produzieren möchte. Dazu muss man dem Instrument vertrauen. Die Tasten sollten sich alle gleich anfühlen, dann sind die Voraussetzungen perfekt. Viele Jahre lernte er, die Tasten beim Spielen nicht bis zum Anschlag durchzudrücken, sondern kein bisschen mehr als genug. Das Resultat ist kein krachender, harter, sondern ein voller, runder, grosser Sound, der das Instrument zum Singen bringt.

So baut er auch seine Stimme ein. Das ist ein Feld, das er schon immer erkunden wollte. Da die Stimme als das erste Instrument gilt, ist sie für ihn mit grosser Ehrlichkeit verbunden. Der Gesang macht die Musik persönlicher, menschlicher und verbindet ihn und die Zuhörer mit dem Moment. Ausserdem mag er die Vibration in seinem Körper, wenn er singt. So hofft er, dass seine Stimme - das Instrument, das alles kann -, dem ganzen Klangbild hilft.

Wayne Shorter

Wayne Shorter ist erst in diesem Monat verstorben. Er war für Hays eine Koryphäe. Er träumte davon, mit ihm zu spielen. Dazu kam es leider nie, zu einem Treffen jedoch schon. Am Sonntag spielte Hays in Muri den Shorter-Tune „ESP“ und brachte so einige Zitate Shorters in seinen Soli und Melodien zum Glänzen. Was dabei genau durchscheint, ist auch Hays selbst nicht komplett bewusst. Dass Shorter einen riesigen Einfluss auf ihn hatte, ist aber bestens hörbar.Auch von Waynes Lebenseinstellung kann man so einiges lernen: So sprach er sich einmal vor einem Gig mit Miles Davis ab, so zu tun, als könnten sie ihr Instrument gar nicht spielen. Für Hays ist das die Essenz des Musizierens: das Durchhalten der Beginnermentalität. Eine grosse Aufgabe ist es deshalb, das Konzert frisch und spannend zu gestalten. Und wenn einmal etwas Unerwartetes, Ungeplantes oder sogar ein Unfall passiert, gilt es, den Stolperer als Schanze zu sehen und der Musik zu folgen, neugierig und spontan.

Kevin Hays "Feuilles-O" @ musig im pflegidach, Muri Video: YouTube/Stephan Diethelm

Eine von Pilzen inspirierte Setliste

Diese Spontanität zu erzielen, mag bei einem Solokonzert einfacher erscheinen als beispielsweise mit einem Trio. Doch auch im Zusammenspiel mit Anderen ist es Hays’ Ziel, dass sich die gesamte Band nach ihren Ohren richtet.Da jede Konzertsituation wieder neu ist, mag er es nicht, im Vorraus eine lineare Setliste zu erstellen. Es fühle sich für ihn dann so an, als würde er das Konzert zu sehr planen und zu wenig geschehen lassen, als könne er sich dann zu wenig von der Musik leiten lassen.Deshalb spielte er an diesem Abend das zweite Mal mit einer, wie er es nennt, non-linearen Setliste.

Inspiriert von den unterirdischen Geflechten, die Pilze als Kommunikationsmittel nutzen, ermöglicht es ihm, das Konzept Setliste zu öffnen und nicht nur Musikstücke, sondern auch Bandnamen, Tiere oder Zeichnungen zu platzieren. Verbunden ist all das mit Linien und geordnet sind sie so, wie es sich für ihn gerade richtig anfühlt. „Alle Bs sind beieinander: Bär, Beatles, Brahms, Bach.“ Während des Konzertes bleibt somit auch Raum für die Interpretation der ursprünglichen Planung. So kann das Wort Beatles die bekannte Band sein, zum anderen aber auch das Wort „Käfer“ bedeuten.