Intellektuell und groovig: Weltklasse Jazzgitarrist begeistert im Freiamt

Am lauen Sonntagabend des 22. Oktober 2023 versammelten sich erneut Musikliebhaber:innen und Jazzenthusiast:innen im intimen Dachsaal der Pflegi Muri, der als Geheimtipp in der Musikszene gilt, um den norwegischen Jazzgitarristen Lage Lund mit seinen Bandmitgliedern Pablo Held am Piano, Orlando Le Fleming am Kontrabass und Karl-Henrik Ousbäck am Schlagzeug live und hautnah zu erleben. Ein breites Publikum aus der Schweiz und Deutschland freute sich auf einen musikalischen Leckerbissen und ein genussvolles, entspanntes Ambiente.

jeremy oswald

Eigens aus Deutschland angereist

Zwei Zuhörer mit strahlenden Augen wollten das einstündige Konzert auf keinen Fall verpassen und reisten nicht zum ersten Mal eigens aus Freiburg im Breisgau an. Die beiden begeisterten Lund-Fans, die selbst passionierte Gitarristen sind, erwarteten nicht nur einen gelungenen Gitarren-Jazz-Abend, sondern auch erneute Inspiration vom Top-Musiker. «Unsere Erwartungen wurden vollständig erfüllt und die Zugabe war top», schwärmten sie vor ihrer Rückreise nach Deutschland.

Hinweis Der Autor ist Schüler an der Kantonsschule Wohlen. Im Rahmen ihres Deutschunterrichts verfassen die Schülerinnen und Schüler auch Konzertberichte, die in die Note einfliessen.

Schottmueller Guitarre - ein Meisterwerk aus dem Schwarzwald

Vor elf Jahren wurde Lage Lund eine Gitarre des legendären Gitarrenbauers Stefan Schottmüller, der ebenfalls im Publikum anwesend war, übergeben. Lund spielte an diesem Abend auf einer dieser gesuchten/beliebten Gitarren, die von Instrument-Liebhaber:innen als exklusives Meisterwerk bezeichnet werden. Laut Schottmüller werden die Jazzgitarren in einem großen Bauernhaus im Schwarzwald entwickelt und nach einer traditionellen Methode hergestellt. Sie zeichnen sich durch ihre einzigartige Präzision und ihren außergewöhnlichen Klang aus, welcher maßgeblich von der Kunst der Verarbeitung und der Qualität des verwendeten Holzes beeinflusst wird. Die herausragende Klangqualität war deutlich hör- und fühlbar und hinterließ die Gäste in einem Überschwang der Gefühle.

Ein bescheidener Ausnahmekünstler

Lage Lund zählt zu den erstklassigen Gitarrist:innen und überzeugendsten Jazzkünstler:innen seiner Generation. Der Musiker wurde 1972 in Norwegen geboren, wo er auch seine Kindheit verbrachte. Schon früh begann er mit dem Gitarrenspiel und entwickelte rasch sein Talent und seine Leidenschaft für den Jazz. Später setzte er seine Ausbildung an der renommierten Juilliard School in New York fort und arbeitete mit angesehenen Jazzmusiker:innen zusammen.

Lage Lund Quartet @ Musig im Pflegidach, Muri Video: YouTube/Stephan Diethelm

Lund selbst war von der stimmungsvollen Atmosphäre und dem Zusammenspiel mit seinen drei Bandmitgliedern sichtlich begeistert. Er lobte das großartige Publikum und fügte an: “I have never played a concert where I was like yeah it was perfect.” Er selbst würde sein eigenes Konzert mit 4.18 von 5 Punkten bewerten und fügte schmunzelnd an: "You can always do better." Obwohl Lund zu den weltweit besten Gitarristen zählt, wirkt er durchaus bescheiden und nahbar.

Musikalische Leidenschaft

Stephan Diethelm, der Organisator des Abends, zeigte sich zufrieden mit der Veranstaltung. «Seit der Corona-Pandemie sind Live-Konzerte zu einer Seltenheit geworden.» Umso mehr freute er sich über die zahlreichen Besucher:innen, darunter auch viele junge Musikstudent:innen. Die Begeisterung und die Leidenschaft des Publikums erfüllten ihn mit Freude.

Das Konzert von Lage Lund und seinem Quartett war zweifellos ein musikalisches Highlight. Diethelm beschrieb den Abend als «intellektuell groovig», wobei «groovig» für den mitreißenden Rhythmus und Beat steht, der an diesem Abend von einem europäischen Künstler präsentiert wurde, der die amerikanische Musiktradition verkörpert. Ein Abend, der die Herzen der Zuhörer:innen berührte und sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird.