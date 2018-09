Mit Intimität in die Pflegidach-Saison gestartet

Glückliches Wetter dank Schlagzeug-Legende Jeff Ballard

Das Jeff Ballard Trio heizte dem begeisterten Publikum am vergangenen Sonntagabend in Muri trotz eher betrübendem Wetter mit lebhaftem Jazz gehörig ein. Die Musiker holten zu dritt das Allermeiste aus ihren Instrumenten.

* Der Autor ist Schüler an der Kanti Wohlen. Im Rahmen ihres Deutschunterrichts verfassen die Schüler auch Konzertberichte, die in die Note einfliessen.

«It’s nice to see you ... and feel you!» (dt. «Es ist schön, euch zu sehen ... und zu fühlen!»), hiess uns Schlagzeuger und Frontmann des Trios, Jeff Ballard, willkommen. Dies jedoch nicht, bevor er und seine Bandmitglieder, Gitarrist Lionel Loueke und Saxophonist Chris Cheek, das Pflegidach ungefähr zwanzig Minuten lang mit einer …