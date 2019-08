Musik

Sommer

Abwechslung hat einen Namen: Open Air Gampel!



Bild: Open Air Gampel

Promotion

Abwechslung hat einen Namen: Open Air Gampel!

Wie immer präsentiert das Open Air Gampel ein Line up mit etlichen Top-Acts, namhaften Schweizer Künstlern und einigen schönen Farbtupfern, welches an Vielfalt nichts zu wünschen übrig lässt. In die Riege der Headliner reihen sich dieses Jahr House-Papst Kygo, die Rap-Kombo Bonez MC & RAF Camora oder die Finnen Sunrise Avenue. Das diesjährige Festival steht ganz im Zeichen des Hip Hop und Rap, Rock und Summer Feeling. Parkway Drive und Royal Republic stehen mit satten Gitarren am Start. Tonangebend im Bereich Rap sind unter anderem Anderson .Paak, Capital Bra und Dendemann. Und für das heisse Sommer-Gefühl sorgen Namika und die Reggae-Legende Ziggy Marley. Doch auch die Schweizer Musikszene zeigt sich mit Bligg, Lo & Leduc, Stress und den Walliser Powerfrauen Stefanie Heinzmann und Sina von ihrer besten Seite. Tickets gibt’s ab sofort bei Ticketcorner oder openairgampel.ch.

Bild: Open Air Gampel

Abwechslung hat einen Namen: Gampel!

Das Headliningprogramm am diesjährigen Openair ist äusserst abwechslungsreich. Mit Kygo reist einer der erfolgreichsten DJs nach Gampel. Musik der ganz anderen Sorte machen Bonez MC & RAF Camora. Mit dem mega-erfolgreichen Album «Palmen aus Plastik» war das Duo über ein Jahr in den deutschen Albumcharts und der Erfolg reisst nicht ab. Der dritte Headliner ist der Rockschiene zuzuschreiben. Die heisseste Rockband Finnlands Sunrise Avenue macht einen gefühlsechten Poprock-Sound, der mitreisst und bewegt.

Open Air Gampel

Breites Rockprogramm, Rap, Hip Hop und Summer Feeling

Satte Rockgitarren umgarnen das Gampjer-Line up: Mit Parkway Drive und Royal Republic stehen echte Rockkracher im August auf der Bühne. Rap und Hip Hop beherrschen die weltweiten Charts und halten auch Einzug ins Gampjer Line up. Mit am Start US-Rapper Anderson .Paak, welcher gekonnt verschiedene Musikstile mischt und so einen zugleich gefühlvollen wie rauen Sound erzeugt. Im gleichen Genre fehlen dürfen auf keinen Fall die im Moment angesagtesten Deutschrapper Capital Bra oder Dendemann, deren Songs Millionen von Streams generieren und stets zuoberst in den Charts figurieren. Für erfrischendes Summer-Feeling sorgen die „Je ne parle pas français“-Sängerin Namika und der Reggae-Star Ziggy Marley.

Schweizer Top-Acts und «ds’beschta vam Wallis»

Die Schweizer Acts am diesjährigen Line up sind bestechend. Mit Bligg, Lo & Leduc und Stress steht gleich die Schweizer Rap-Speerspitze am Start. Bligg, kürzlich an den SMA als «Best male act» und «Best album» ausgezeichnet, zeigt seit über 20 Jahren musikalische Evolution und Revolution. Lo & Leduc hatten 2018 mit «079» den meistgestreamten Song, mit welchem sie 21 einsame Wochen an der Spitze der Schweizer Charts standen. Nach längerer Pause meldet sich auch der francophone Rapper Stress zurück und präsentiert seine neuen Songs voller Herz, Wucht und schonungslosen Texten.Komplettiert wird das Line up mit erstaunlich viel Walliser Künstlern, welche den nationalen und internationalen Bands in nichts nachstehen. Zu ihnen gehören Stefanie Heinzmann mit brandneuem Top-Album «All we need is love» und die Outstanding Achievment Award Gewinnerin und 25 Jahre-Jubilarin Sina. Aber auch Ländlerfans kommen heuer mit den Genderbuebu voll auf ihre Kosten. Die kultigen Schwyzerörgeli-Spieler erhielten kürzlich ihre erstegoldene Schallpatte.

Trailer Open Air Gampel 2019

Dieser Inhalt wurde nicht von der watson-Redaktion verfasst.

Abonniere unseren Newsletter