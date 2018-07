Musik

USA

Demi Lovato mit Heroin-Überdosis in Klinik eingeliefert



Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/Invision

Demi Lovato mit Heroin-Überdosis in Klinik eingeliefert

Sängerin Demi Lovato wurde laut US-Medien mit einer Überdosis Heroin in ein Krankenhaus eingeliefert. Über ihren Zustand ist zum jetzigen Zeitpunkt nichts bekannt.

Wie TMZ berichtet, wurde Lovato am Dienstag kurz vor 12.00 Uhr mittags in einem Krankenwagen von ihrem Haus in den Hollywood Hills abtransportiert. Die Behörden bestätigten, dass die Sängerin in eine Klinik in Los Angeles eingeliefert wurde.

Demi Lovato war für ihren Drogenkonsum weitaus bekannt. Nach einem Entzug war sie jedoch sechs Jahre abstinent, trank weder Alkohol noch nahm sie Drogen – umso erschreckender ist ihr Rückfall für ihre Fans.

Erst letzten Monat veröffentlichte sie ihren neusten Song «Sober». In diesem hat sie offen gelegt, dass sie vom rechten Weg abgekommen war, wie TMZ schreibt.

Update folgt.

Diese Band tourt unter Wasser durch die Welt Video: srf

Abonniere unseren Daily Newsletter