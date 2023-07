Grosse Freude auf Last-Minute-Ferien bei diesem von der KI Midjourney kreierten Paar. Bild: Midjourney

Die 7 goldenen Regeln für alle Last-Minute-Ferienbucher

Ja, jetzt ist doch schon Sommer – und du hast deine Ferien noch immer nicht geplant. Aber es juckt halt doch, den Alltag hinter sich zu lassen. Keine Sorge: Diese Last-Minute-Tipps helfen dir aus der Patsche.

Sei flexibel

Es ist wie beim Bäcker am Morgen. Wer eher am späten Morgen erscheint, dem steht nicht mehr die ganze Auswahl von Brötchen und Gipfeli zur Auswahl. Drum sei flexibel beim Datum und Zielort deiner Ferien. So hast du die grössere Auswahl. Und oft überraschen dich auch auf den ersten Blick weniger attraktive Orte.

Einfacher sind Last-Minute-Buchungen natürlich in der Nebensaison, das fällt im Sommer ziemlich weg. Aber auch hier kannst du beispielsweise auf (unbeliebtere) Nachmittagsflüge ausweichen. Die sind meist billiger und das Angebot ist noch grösser.

Sparbillette

Wer gerne mit dem Zug verreist, dem seien hier Sparbillette empfohlen. Die gibt es nicht nur für die 2. Klasse – checke auch immer die 1.-Klasse-Sparbillette. Du wirst staunen, wie oft du nur wenig mehr als für die 2. Klasse bezahlen musst, um an dein Ziel zu kommen.

Am besten teilst du übrigens die Strecke auf und kaufst mehrere Billette. Also wenn du von Neftenbach ZH nach Saint-Prex VD möchtest, kann es sein, dass du für die ganze Strecke kein Sparbillett erhältst. Buchst du aber Neftenbach–Winterthur, Wintertur–Morges und Morges–Saint-Prex, steigen deine Chancen, dass du für das längste Stück zwischen grösseren Orten eine billigere Variante findest.

Vielleicht einer der schönsten Momente auf dem Schweizer Schienennetz: wenn du bei Puidoux aus dem Tunnel kommst und den Genfersee erblickst. Bild: Shutterstock

Bei Sparbilletten bist du bekanntlich an die entsprechende Verbindung gebunden. Wer da noch flexibler sein will, kann auch die Tages-GA der Gemeinden nutzen. Allerdings sind solche nur noch bis Januar 2024 erhältlich.

Karten-Roulette

Du kannst dich gar nicht für einen Ort entscheiden, möchtest aber irgendwo in der Schweiz (oder auch im nahen Ausland) bleiben? Weil in der Schweiz ist's ja bekanntlich überall schön. Dann lege deine Ferienpläne in die Hände des Glücks.

Breite eine Karte der Schweiz vor dir aus, schliesse die Augen und lege deinen Finger irgendwo auf die Karte. Dort, wo du landest, buchst du im Umkreis von 10 Kilometern eine Unterkunft. Da lässt sich meist noch etwas finden.

Falls dir der Kontrollverlust da zu gross ist, lass mich dir ein bisschen nachhelfen. Sehr zu empfehlen sind aus meiner Sicht einige Tage in Spiez BE, Martigny VS, Brigels GR, Urnäsch AR, Les Breuleux JU oder Flüelen UR. Du wirst staunen, wie schön es da ist und wie viel du da in der Gegend unternehmen kannst.

Roadtrip

Grosse Flexibilität hast du natürlich mit einem Roadtrip. Du brauchst nur ein Auto. Nimm zur Sicherheit mal noch ein Zelt mit, aber meist wirst du irgendwo eine Unterkunft finden.

Ich empfehle eine Fahrt nach Rumänien. Ein wunderschönes Land, trotz riesigen Unterschieden zwischen Arm und Reich. Siebenbürgen mit all den Schlössern oder auch baden am Schwarzen Meer – alles ist möglich.

Das Schloss Bran in Siebenbürgen. Hier soll Dracula gelebt haben. Bild: Shutterstock

Und wenn du ein bisschen Flair für lateinische Sprachen (am besten Italienisch) hast, wirst du merken, dass du da auch irgendwo auf dem Land ziemlich bald einige Brocken verstehen wirst.

Einfach mal eine Überraschungsreise buchen

Vielleicht bist du aber auch so planlos, dass du eigentlich gar nicht weisst, wohin du in die Ferien möchtest, du spürst einfach, dass du mal «weg» musst. Aber fliegen, das willst du nicht unbedingt.

Antwerpen: Vielleicht nicht unbedingt ein Ferienziel, das dir als Erstes in den Sinn kommt. Aber eine Last-Minute-Überraschungsreise dahin dürfte jedem gefallen. Bild: Shutterstock

Natürlich wird dir auch da geholfen. Auf Portalen wie Wowtrip, Blookery oder Hotwire kannst du dir eine Überraschungsreise zusammenstellen lassen. Du gibst dafür einfach ein, wo du startest und mit welchem Transportmittel du reisen möchtest. Dabei kannst du auch einige Orte explizit ausklammern.

Wenig später erhältst du ein Angebot. Buchst du dieses, weisst du bis kurz vor Abreise nicht, wohin es am Ende gehen wird.

Du willst halt doch fliegen

Ja, auch die Angebote bei Punkt 5 können einen Flug beinhalten. Du kannst das dort abwählen, wenn du willst. Bei diesen Optionen hier geht es primär um den Flug.

Wenn im Süden alles ausgebucht ist, warum nicht kurzfristig in den Norden: endloser Strand in Danzig (Polen) an der Nordsee. Bild: Shutterstock

Die Lufthansa bietet mit dem Surprise-Angebot ihren Kunden Überraschungsflüge ab München oder Frankfurt an. Du wählst dann Kategorien wie «Sonnenziele», «Party und Nightlife» oder «Ganz romantisch» und ein Flug zum passenden Zielort wird gebucht. Dabei siehst du die Auswahl der möglichen Destinationen im Vorfeld. Gefällt dir eine nicht, kannst du diese abwählen. Aber je mehr du abwählst, desto höher wird der Preis. Bei der Swiss existiert auf Anfrage kein vergleichbares Angebot.

Willst du über den Zielort selbst entscheiden, dir sind aber die Länge und das genaue Datum einigermassen egal, dann helfen einschlägige Websites wie Holidaycheck oder Check24 weiter. Da kannst du auch eine Zeitspanne angeben, in welcher ein möglicher Aufenthalt drin liegen soll.

Entdecke deine Nachbarschaft

Es muss aber auch nicht immer die grosse weite Welt sein, die du entdecken kannst. Wir wissen es ja eigentlich alle: Zuhause ist's am schönsten.

Plane darum deine Last-Minute-Ferien unter dem Motto «Entdecke deine Nachbarschaft». Mal im nahegelegenen Tal übernachten, mal ein Schlafen im Stroh im Nachbarsdorf oder ein paar Tage auf den Zeltplatz am See unten. Vielleicht auch einfach mal ohne grossen Plan die Velos satteln und für ein paar Tage losfahren.

Du wirst staunen, wie schnell auch in der eigentlich nahen Heimat ein Feriengefühl aufkommen kann.

Bonus: Tu was Gutes

Du willst lieber gar nicht weg im Sommer, sondern vielleicht höchstens Tagesausflüge unternehmen. Wie wäre es dann damit: Am 1. August soll auf jedem der sieben Churfirsten ein Höhenfeuer leuchten.

So soll es am 1. August 2023 wieder aussehen: Höhenfeuer auf allen sieben Churfirsten. Bild: Toggenburg Tourismus

Aber irgendwie muss das Brennholz auf die Gipfel. Aktuell können Wanderer sich da von einem Holzdepot am Fusse der Berge bedienen und bei der «Holzträgete» ein oder zwei Scheite hochtragen. Da belohnst du dich mit der Aussicht von einem der Gipfel unmittelbar und hilfst, dass die 1.-August-Feuer so gross wie möglich werden.

