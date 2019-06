NFL

US-Sports

NFL 2019: Spielplan, Termine und alles zum Super Bowl LIV



Bild: X02835

NFL-Saison 2019: Spielplan, Termine und alles zum Super Bowl LIV

Termine vor Saisonstart:

Mitte Juli 2019: Beginn der Training Camps

Beginn der Training Camps 1. August 2019: Start der Preaseason

Start der Preaseason 31. August 2019: Finaler Cut der Kader auf 53 Spieler

Week 1

Freitag, 06.09.2019

02:20 Uhr: Chicago Bears – Green Bay Packers

Sonntag, 08.09.2019

19:00 Uhr: New York Jets – Buffalo Bills

19:00 Uhr: Philadelphia Eagles – Washington Redskins

19:00 Uhr: Jacksonville Jaguars – Kansas City Chiefs

19:00 Uhr: Miami Dolphins – Baltimore Ravens

19:00 Uhr: Cleveland Browns – Tennessee Titans

19:00 Uhr: Minnesota Vikings – Atlanta Falcons

19:00 Uhr: Carolina Panthers – Los Angeles Rams

22:05 Uhr: Los Angeles Chargers – Indianapolis Colts

22:05 Uhr: Seattle Seahawks – Cincinnati Bengals

22:25 Uhr: Dallas Cowboys – New York Giants

22:25 Uhr: Tampa Bay Buccaneers – San Francisco 49ers

22:25 Uhr: Arizona Cardinals – Detroit Lions

Montag, 09.09.2019

02:20 Uhr: New England Patriots – Pittsburgh Steelers

Dienstag, 10.09.2019

01:10 Uhr: New Orleans Saints – Houston Texans

04:20 Uhr: Oakland Raiders – Denver Broncos

Week 2

Freitag, 13.09.2019

02:20 Uhr: Carolina Panthers – Tampa Bay Buccaneers

Sonntag, 15.09.2019

19:00 Uhr: Miami Dolphins – New England Patriots

19:00 Uhr: Houston Texans – Jacksonville Jaguars

19:00 Uhr: Tennessee Titans – Indianapolis Colts

19:00 Uhr: Washington Redskins – Dallas Cowboys

19:00 Uhr: Green Bay Packers – Minnesota Vikings

19:00 Uhr: Baltimore Ravens – Arizona Cardinals

19:00 Uhr: Cincinnati Bengals – San Francisco 49ers

19:00 Uhr: Pittsburgh Steelers – Seattle Seahawks

19:00 Uhr: New York Giants – Buffalo Bills

19:00 Uhr: Detroit Lions – Los Angeles Chargers

22:05 Uhr: Oakland Raiders – Kansas City Chiefs

22:25 Uhr: Denver Broncos – Chicago Bears

22:25 Uhr: Los Angeles Rams – New Orleans Saints

Montag, 16.09.2019

02:20 Uhr: Atlanta Falcons – Philadelphia Eagles

Dienstag, 17.09.2019

02:15 Uhr: New York Jets – Cleveland Browns

Week 3

Freitag, 20.09.2019

02:20 Uhr: Jacksonville Jaguars – Tennessee Titans

Sonntag, 22.09.2019

19:00 Uhr: New England Patriots – New York Jets

19:00 Uhr: Kansas City Chiefs – Baltimore Ravens

19:00 Uhr: Buffalo Bills – Cincinnati Bengals

19:00 Uhr: Indianapolis Colts – Atlanta Falcons

19:00 Uhr: Dallas Cowboys – Miami Dolphins

19:00 Uhr: Philadelphia Eagles – Detroit Lions

19:00 Uhr: Green Bay Packers – Denver Broncos

19:00 Uhr: Minnesota Vikings – Oakland Raiders

22:05 Uhr: Tampa Bay Buccaneers – New York Giants

22:05 Uhr: Arizona Cardinals – Carolina Panthers

22:25 Uhr: Los Angeles Chargers – Houston Texans

22:25 Uhr: San Francisco 49ers – Pittsburgh Steelers

22:25 Uhr: Seattle Seahawks – New Orleans Saints

Montag, 23.09.2019

02:20 Uhr: Cleveland Browns – Los Angeles Rams

Dienstag, 24.09.2019

02:15 Uhr: Washington Redskins – Chicago Bears

Week 4

Freitag, 27.09.2019

02:20 Uhr: Green Bay Packers – Philadelphia Eagles

Sonntag, 29.09.2019

19:00 Uhr: Buffalo Bills – New England Patriots

19:00 Uhr: Baltimore Ravens – Cleveland Browns

19:00 Uhr: New York Giants – Washington Redskins

19:00 Uhr: Detroit Lions – Kansas City Chiefs

19:00 Uhr: Miami Dolphins – Los Angeles Chargers

19:00 Uhr: Houston Texans – Carolina Panthers

19:00 Uhr: Indianapolis Colts – Oakland Raiders

19:00 Uhr: Atlanta Falcons – Tennessee Titans

22:05 Uhr: Arizona Cardinals – Seattle Seahawks

22:05 Uhr: Los Angeles Rams – Tampa Bay Buccaneers

22:25 Uhr: Chicago Bears – Minnesota Vikings

22:25 Uhr: Denver Broncos – Jacksonville Jaguars

Montag, 30.09.2019

02:20 Uhr: New Orleans Saints – Dallas Cowboys

Dienstag, 01.10.2019

02:15 Uhr: Pittsburgh Steelers – Cincinnati Bengals

Week 5

Freitag, 04.10.2019

02:20 Uhr: Seattle Seahawks – Los Angeles Rams

Sonntag, 06.10.2019

19:00 Uhr: Pittsburgh Steelers – Baltimore Ravens

19:00 Uhr: New Orleans Saints – Tampa Bay Buccaneers

19:00 Uhr: Cincinnati Bengals – Arizona Cardinals

19:00 Uhr: Houston Texans – Atlanta Falcons

19:00 Uhr: Tennessee Titans – Buffalo Bills

19:00 Uhr: Oakland Raiders – Chicago Bears (London)

19:00 Uhr: Washington Redskins – New England Patriots

19:00 Uhr: New York Giants – Minnesota Vikings

19:00 Uhr: Philadelphia Eagles – New York Jets

19:00 Uhr: Carolina Panthers – Jacksonville Jaguars

22:05 Uhr: Los Angeles Chargers – Denver Broncos

22:25 Uhr: Dallas Cowboys – Green Bay Packers

Montag, 07.10.2019

02:20 Uhr: Kansas City Chiefs – Indianapolis Colts

Dienstag, 08.10.2019

02:15 Uhr: San Francisco 49ers – Cleveland Browns

Week 6

Freitag, 11.10.2019

02:20 Uhr: New England Patriots – New York Giants

Sonntag, 13.10.2019

15:30 Uhr: Tampa Bay Buccaneers – Carolina Panthers (London)

19:00 Uhr: Baltimore Ravens – Cincinnati Bengals

19:00 Uhr: Kansas City Chiefs – Houston Texans

19:00 Uhr: Miami Dolphins – Washington Redskins

19:00 Uhr: Cleveland Browns – Seattle Seahawks

19:00 Uhr: Jacksonville Jaguars – New Orleans Saints

19:00 Uhr: Minnesota Vikings – Philadelphia Eagles

22:05 Uhr: Los Angeles Rams – San Francisco 49ers

22:05 Uhr: Arizona Cardinals – Atlanta Falcons

22:25 Uhr: New York Jets – Dallas Cowboys

22:25 Uhr: Denver Broncos – Tennessee Titans

Montag, 14.10.2019

02:20 Uhr: Los Angeles Chargers – Pittsburgh Steelers

Dienstag, 15.10.2019

02:15 Uhr: Green Bay Packers – Detroit Lions

Week 7

Freitag, 18.10.2019

02:20 Uhr: Denver Broncos – Kansas City Chiefs

Sonntag, 20.10.2019

19:00 Uhr: Buffalo Bills – Miami Dolphins

19:00 Uhr: Indianapolis Colts – Houston Texans

19:00 Uhr: Detroit Lions – Minnesota Vikings

19:00 Uhr: Cincinnati Bengals – Jacksonville Jaguars

19:00 Uhr: Washington Redskins – San Francisco 49ers

19:00 Uhr: New York Giants – Arizona Cardinals

19:00 Uhr: Green Bay Packers – Oakland Raiders

19:00 Uhr: Atlanta Falcons – Los Angeles Rams

22:05 Uhr: Tennessee Titans – Los Angeles Chargers

22:25 Uhr: Chicago Bears – New Orleans Saints

22:25 Uhr: Seattle Seahawks – Baltimore Ravens

Montag, 21.10.2019

02:20 Uhr: Dallas Cowboys – Philadelphia Eagles

Dienstag, 22.10.2019

02:15 Uhr: New York Jets – New England Patriots

Week 8

Freitag, 25.10.2019

02:20 Uhr: Minnesota Vikings – Washington Redskins

Sonntag, 27.10.2019

18:00 Uhr: Buffalo Bills – Philadelphia Eagles

18:00 Uhr: Houston Texans – Oakland Raiders

18:00 Uhr: Tennessee Titans – Tampa Bay Buccaneers

18:00 Uhr: Jacksonville Jaguars – New York Jets

18:00 Uhr: Chicago Bears – Los Angeles Chargers

18:00 Uhr: Detroit Lions – New York Giants

18:00 Uhr: Atlanta Falcons – Seattle Seahawks

18:00 Uhr: New Orleans Saints – Arizona Cardinals

18:00 Uhr: Los Angeles Rams – Cincinnati Bengals (London)

21:05 Uhr: San Francisco 49ers – Carolina Panthers

21:25 Uhr: New England Patriots – Cleveland Browns

21:25 Uhr: Indianapolis Colts – Denver Broncos

Montag, 28.10.2019

01:20 Uhr: Kansas City Chiefs – Green Bay Packers

Dienstag, 29.10.2019

01:15 Uhr: Pittsburgh Steelers – Miami Dolphins

Week 9

Freitag, 01.11.2019

01:20 Uhr: Arizona Cardinals – San Francisco 49ers

Sonntag, 03.11.2019

15:30 Uhr: Jacksonville Jaguars – Houston Texans (London)

19:00 Uhr: Miami Dolphins – New York Jets

19:00 Uhr: Kansas City Chiefs – Minnesota Vikings

19:00 Uhr: Buffalo Bills – Washington Redskins

19:00 Uhr: Pittsburgh Steelers – Indianapolis Colts

19:00 Uhr: Philadelphia Eagles – Chicago Bears

19:00 Uhr: Carolina Panthers – Tennessee Titans

22:05 Uhr: Oakland Raiders – Detroit Lions

22:05 Uhr: Seattle Seahawks – Tampa Bay Buccaneers

22:25 Uhr: Denver Broncos – Cleveland Browns

22:25 Uhr: Los Angeles Chargers – Green Bay Packers

Montag, 04.11.2019

02:20 Uhr: Baltimore Ravens – New England Patriots

Dienstag, 05.11.2019

02:15 Uhr: New York Giants – Dallas Cowboys

Week 10

Freitag, 08.11.2019

02:20 Uhr: Oakland Raiders – Los Angeles Chargers

Sonntag, 10.11.2019

19:00 Uhr: Cincinnati Bengals – Baltimore Ravens

19:00 Uhr: Chicago Bears – Detroit Lions

19:00 Uhr: New Orleans Saints – Atlanta Falcons

19:00 Uhr: Tennessee Titans – Kansas City Chiefs

19:00 Uhr: New York Jets – New York Giants

19:00 Uhr: Cleveland Browns – Buffalo Bills

19:00 Uhr: Green Bay Packers – Carolina Panthers

19:00 Uhr: Tampa Bay Buccaneers – Arizona Cardinals

22:05 Uhr: Indianapolis Colts – Miami Dolphins

22:25 Uhr: Pittsburgh Steelers – Los Angeles Rams

Montag, 11.11.2019

02:20 Uhr: Dallas Cowboys – Minnesota Vikings

Dienstag, 12.11.2019

02:15 Uhr: San Francisco 49ers – Seattle Seahawks

Week 11

Freitag, 15.11.2019

02:20 Uhr: Cleveland Browns – Pittsburgh Steelers

Sonntag, 17.11.2019

19:00 Uhr: Miami Dolphins – Buffalo Bills

19:00 Uhr: Indianapolis Colts – Jacksonville Jaguars

19:00 Uhr: Tampa Bay Buccaneers – New Orleans Saints

19:00 Uhr: Carolina Panthers – Atlanta Falcons

19:00 Uhr: Baltimore Ravens – Houston Texans

19:00 Uhr: Washington Redskins – New York Jets

19:00 Uhr: Minnesota Vikings – Denver Broncos

19:00 Uhr: Detroit Lions – Dallas Cowboys

22:05 Uhr: San Francisco 49ers – Arizona Cardinals

22:25 Uhr: Oakland Raiders – Cincinnati Bengals

22:25 Uhr: Philadelphia Eagles – New England Patriots

Montag, 18.11.2019

02:20 Uhr: Los Angeles Rams – Chicago Bears

Dienstag, 19.11.2019

02:15 Uhr: Los Angeles Chargers – Kansas City Chiefs (Mexiko City)

Week 12

Freitag, 22.11.2019

02:20 Uhr: Houston Texans – Indianapolis Colts

Sonntag, 24.11.2019

19:00 Uhr: Cincinnati Bengals – Pittsburgh Steelers

19:00 Uhr: New Orleans Saints – Carolina Panthers

19:00 Uhr: Atlanta Falcons – Tampa Bay Buccaneers

19:00 Uhr: New York Jets – Oakland Raiders

19:00 Uhr: Buffalo Bills – Denver Broncos

19:00 Uhr: Cleveland Browns – Miami Dolphins

19:00 Uhr: Washington Redskins – Detroit Lions

19:00 Uhr: Chicago Bears – New York Giants

22:05 Uhr: Tennessee Titans – Jacksonville Jaguars

22:25 Uhr: New England Patriots – Dallas Cowboys

22:25 Uhr: San Francisco 49ers – Green Bay Packers

Montag, 25.11.2019

02:20 Uhr: Philadelphia Eagles – Seattle Seahawks

Dienstag, 26.11.2019

02:15 Uhr: Los Angeles Rams – Baltimore Ravens

Week 13

Donnerstag, 28.11.2019 (Thanksgiving)

18:30 Uhr: Detroit Lions – Chicago Bears

22:30 Uhr: Dallas Cowboys – Buffalo Bills

Freitag, 29.11.2019

02:20 Uhr: Atlanta Falcons – New Orleans Saints

Sonntag, 01.12.2019

19:00 Uhr: Indianapolis Colts – Tennessee Titans

19:00 Uhr: Kansas City Chiefs – Oakland Raiders

19:00 Uhr: Miami Dolphins – Philadelphia Eagles

19:00 Uhr: Baltimore Ravens – San Francisco 49ers

19:00 Uhr: Cincinnati Bengals – New York Jets

19:00 Uhr: Jacksonville Jaguars – Tampa Bay Buccaneers

19:00 Uhr: New York Giants – Green Bay Packers

19:00 Uhr: Carolina Panthers – Washington Redskins

22:05 Uhr: Arizona Cardinals – Los Angeles Rams

22:25 Uhr: Pittsburgh Steelers – Cleveland Browns

22:25 Uhr: Denver Broncos – Los Angeles Chargers

Montag, 02.12.2019

02:20 Uhr: Houston Texans – New England Patriots

Dienstag, 03.12.2019

02:15 Uhr: Seattle Seahawks – Minnesota Vikings

Week 14

Freitag, 06.12.2019

02:20 Uhr: Chicago Bears – Dallas Cowboys

Sonntag, 08.12.2019

19:00 Uhr: New York Jets – Miami Dolphins

19:00 Uhr: Cleveland Browns – Cincinnati Bengals

19:00 Uhr: Minnesota Vikings – Detroit Lions

19:00 Uhr: Atlanta Falcons – Carolina Panthers

19:00 Uhr: Buffalo Bills – Baltimore Ravens

19:00 Uhr: Houston Texans – Denver Broncos

19:00 Uhr: Green Bay Packers – Washington Redskins

19:00 Uhr: New Orleans Saints – San Francisco 49ers

19:00 Uhr: Tampa Bay Buccaneers – Indianapolis Colts

22:05 Uhr: Jacksonville Jaguars – Los Angeles Chargers

22:25 Uhr: New England Patriots – Kansas City Chiefs

22:25 Uhr: Oakland Raiders – Tennessee Titans

22:25 Uhr: Arizona Cardinals – Pittsburgh Steelers

Montag, 09.12.2019

02:20 Uhr: Los Angeles Rams – Seattle Seahawks

Dienstag, 10.12.2019

02:15 Uhr: Philadelphia Eagles – New York Giants

Week 15

Freitag, 13.12.2019

02:20 Uhr: Baltimore Ravens – New York Jets

Sonntag, 15.12.2019

19:00 Uhr: Tennessee Titans – Houston Texans

19:00 Uhr: Kansas City Chiefs – Denver Broncos

19:00 Uhr: Washington Redskins – Philadelphia Eagles

19:00 Uhr: Cincinnati Bengals – New England Patriots

19:00 Uhr: Pittsburgh Steelers – Buffalo Bills

19:00 Uhr: New York Giants – Miami Dolphins

19:00 Uhr: Detroit Lions – Tampa Bay Buccaneers

19:00 Uhr: Carolina Panthers – Seattle Seahawks

19:00 Uhr: Green Bay Packers – Chicago Bears

22:05 Uhr: Oakland Raiders – Jacksonville Jaguars

22:05 Uhr: Arizona Cardinals – Cleveland Browns

22:25 Uhr: Dallas Cowboys – Los Angeles Rams

22:25 Uhr: San Francisco 49ers – Atlanta Falcons

Montag, 16.12.2019

02:20 Uhr: Los Angeles Chargers – Minnesota Vikings

Dienstag, 17.12.2019

02:15 Uhr: New Orleans Saints – Indianapolis Colts

Week 16

Sonntag, 22.12.2019

TBD: New England Patriots – Buffalo Bills

TBD: Los Angeles Chargers – Oakland Raiders

TBD: San Francisco 49ers – Los Angeles Rams

TBD: Denver Broncos – Detroit Lions

TBD: Tampa Bay Buccaneer – Houston Texans

19:00 Uhr: Cleveland Browns – Baltimore Ravens

19:00 Uhr: Washington Redskins – New York Giants

19:00 Uhr: Miami Dolphins – Cincinnati Bengals

19:00 Uhr: New York Jets – Pittsburgh Steelers

19:00 Uhr: Indianapolis Colts – Carolina Panthers

19:00 Uhr: Tennessee Titans – New Orleans Saints

19:00 Uhr: Atlanta Falcons – Jacksonville Jaguars

22.25 Uhr: Philadelphia Eagles – Dallas Cowboys

22:25 Uhr: Seattle Seahawks – Arizona Cardinals

Montag, 23.12.2019

02:20 Uhr: Chicago Bears – Kansas City Chiefs

Dienstag, 24.12.2019

02:15 Uhr: Minnesota Vikings – Green Bay Packers

Week 17

Sonntag, 29.12.2019

19:00 Uhr: New England Patriots – Miami Dolphins

19:00 Uhr: Buffalo Bills – New York Jets

19:00 Uhr: Baltimore Ravens – Pittsburgh Steelers

19:00 Uhr: Cincinnati Bengals – Cleveland Browns

19:00 Uhr: Houston Texans – Tennessee Titans

19:00 Uhr: Jacksonville Jaguars – Indianapolis Colts

19:00 Uhr: Kansas City Chiefs – Los Angeles Chargers

19:00 Uhr: Dallas Cowboys – Washington Redskins

19:00 Uhr: New York Giants – Philadelphia Eagles

19:00 Uhr: Minnesota Vikings – Chicago Bears

19:00 Uhr: Detroit Lions – Green Bay Packers

19:00 Uhr: Carolina Panthers – New Orleans Saints

19:00 Uhr:Tampa Bay Buccaneers – Atlanta Falcons

22:25 Uhr: Denver Broncos – Oakland Raiders

22:25 Uhr: Los Angeles Rams – Arizona Cardinals

22:25 Uhr: Seattle Seahawks – San Francisco 49ers

Playoffs

Wild Card

Samstag und Sonntag, 04. und 05.01.2020

Divsional

Samstag und Sonntag, 11. und 12.01.2020

Championship Games

Sonntag, 19.01.2020

Super Bowl LIV

Sonntag, 02.02.2020 im Hard Rock Stadium, Miami

Das Hard Rock Stadium fasst insgesamt 65'326 Zuschauer und wurde 2015 und 2016 umfassend modernisiert.

fasst insgesamt 65'326 Zuschauer und wurde 2015 und 2016 umfassend modernisiert. Die New England Patriots könnten beim Super Bowl 2020 mit einem Sieg einen neuen Rekord aufstellen. Denn mit sieben Siegen würden sie an den Pittsburgh Steelers vorbeiziehen, die, wie die Patriots, insgesamt sechs Mal den Super Bowl gewinnen konnten.

könnten beim Super Bowl 2020 mit einem Sieg einen neuen Rekord aufstellen. Denn mit sieben Siegen würden sie an den vorbeiziehen, die, wie die Patriots, insgesamt sechs Mal den Super Bowl gewinnen konnten. In den USA wird der Super Bowl von FOX übertragen, in der Schweiz kannst du das Spiel wie bereits 2019 bei ProSieben oder DAZN verfolgen.

Abonniere unseren Newsletter