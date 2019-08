Polizeirapport

Polizeimeldung: 93-Jährige bei Kollision mit Bus in Brittnau verletzt



Eine 93-jährige Fussgängerin ist am Donnerstag in Brittnau AG von einem Linienbus touchiert und mittelschwer verletzt worden. Die Bus kollidierte mit der Fussgängerin beim Einschwenken in die Haltestelle auf der Dorfstrasse.

Nach dem Unfall kurz nach 11 Uhr wurde die betagte Frau ins Spital überführt, wie die Aargauer Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Der Buschauffeur wurde angezeigt. (sda)