Polizeirapport

Appenzell

Mit Lieferwagen in Anhänger gefahren – Schweine unverletzt



Bild: Kapo AI

Ein Chauffeur ist am Donnerstagmorgen in Haslen AI mit seinem Lieferwagen in einen parkierten Tiertransporteranhänger gefahren. Die Schweine in dem Anhänger wurden nicht verletzt. Am Lieferwagen entstand beträchtlicher Sachschaden.

Am frühen Donnerstagmorgen fuhr der 63-jährige Chauffeur von Teufen her in Richtung Haslen. Kurz vor dem Dorf Haslen bemerkte er zwei Rehe auf der Strasse und wich den Wildtieren aus, wie die Innerrhoder Kantonspolizei mitteilte. Dabei fuhr der Lieferwagen in einen Anhänger, der auf dem angrenzenden Kiesplatz parkiert war. (sda)