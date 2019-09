Sattelschlepper kracht auf A2 bei Rothenburg in Leitplanke – Staugefahr

Polizeirapport

Polizeimeldung: LKW verunfallt auf A2 bei Rothenburg – Staugefahr



Ein Sattelschlepper ist am Dienstagmorgen wohl wegen eines technischen Defekts auf der Autobahn A2 bei Rothenburg in die Mittelleitplanke gefahren. Verletzt wurde niemand, die Aufräumarbeiten gestalten sich aufwendig.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 10.30 Uhr, als ein 59-jähriger Schweizer Lastwagenlenker in Fahrtrichtung Norden unterwegs war, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft mitteilte. Voraussichtlich noch bis am Abend sei je eine Fahrspur in beide Richtungen wegen Bergungs-, Reparatur- und Aufräumarbeiten gesperrt. (sda)